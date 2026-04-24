米Appleは「iOS 26.4.2」、「iPadOS 26.4.2」、「iOS 18.7.8」、「iPadOS 18.7.8」を現地時間4月22日に提供開始。適用することで「削除した通知が予期せずデバイスに残る」という不具合が修正される。
消したはずの通知が残る不具合に対応
セキュリティアップデートの内容はいずれも共通で、CVE番号1件(CVE-2026-28950)に対処。削除対象とマークされた通知がデバイスに予期せず保持される可能性があり、このログ記録の問題はデータ削除の改善により対処したという。
各OSアップデートの対象機種
iOS 26.4.2
- iPhone 11以降
iPadOS 26.4.2
- iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降
- iPad Pro 11インチ(第1世代)以降
- iPad Air(第3世代)以降
- iPad(第8世代)以降
- iPad mini(第5世代)以降
iOS 18.7.8
- iPhone XR
- iPhone XS/XS Max
- iPhone SE(第2世代、第3世代)
- iPhone 11(全モデル)
- iPhone 12(全モデル)
- iPhone 13(全モデル)
- iPhone 14(全モデル)
- iPhone 15(全モデル)
- iPhone 16(全モデル、iPhone 16eを含む)
iPadOS 18.7.8
- iPad mini(第5世代～A17 Pro)
- iPad(第7世代～A16)
- iPad Air(第3世代～第5世代)
- iPad Air 11インチ(M2～M3)
- iPad Air 13インチ(M2～M3)
- iPad Pro 11インチ(第1世代～M4)
- iPad Pro 12.9インチ(第3世代～6世代)
- iPad Pro 13インチ(M4)