米Appleは「iOS 26.4.2」、「iPadOS 26.4.2」、「iOS 18.7.8」、「iPadOS 18.7.8」を現地時間4月22日に提供開始。適用することで「削除した通知が予期せずデバイスに残る」という不具合が修正される。

  • iOS 26.4.2

    iOS 26.4.2

消したはずの通知が残る不具合に対応

セキュリティアップデートの内容はいずれも共通で、CVE番号1件(CVE-2026-28950)に対処。削除対象とマークされた通知がデバイスに予期せず保持される可能性があり、このログ記録の問題はデータ削除の改善により対処したという。

各OSアップデートの対象機種

iOS 26.4.2

  • iPhone 11以降

iPadOS 26.4.2

  • iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降
  • iPad Pro 11インチ(第1世代)以降
  • iPad Air(第3世代)以降
  • iPad(第8世代)以降
  • iPad mini(第5世代)以降
  • iPadOS 26.4.2

    iPadOS 26.4.2

iOS 18.7.8

  • iPhone XR
  • iPhone XS/XS Max
  • iPhone SE(第2世代、第3世代)
  • iPhone 11(全モデル)
  • iPhone 12(全モデル)
  • iPhone 13(全モデル)
  • iPhone 14(全モデル)
  • iPhone 15(全モデル)
  • iPhone 16(全モデル、iPhone 16eを含む)

iPadOS 18.7.8

  • iPad mini(第5世代～A17 Pro)
  • iPad(第7世代～A16)
  • iPad Air(第3世代～第5世代)
  • iPad Air 11インチ(M2～M3)
  • iPad Air 13インチ(M2～M3)
  • iPad Pro 11インチ(第1世代～M4)
  • iPad Pro 12.9インチ(第3世代～6世代)
  • iPad Pro 13インチ(M4)
  • iOS 18.7.8

    iOS 18.7.8