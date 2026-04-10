米Appleは「iOS 26.4.1」と「iPadOS 26.4.1」を現地時間4月8日に、「macOS Tahoe 26.4.1」を翌9日にそれぞれ提供開始。適用することで、各OSのバグ修正が行われる。

iOS 26.4.1

各OSアップデートの対象機種

iOS 26.4.1：iPhone 11以降

iPadOS 26.4.1：iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降、iPad Pro 11インチ(第1世代)以降、iPad Air(第3世代)以降、iPad(第8世代)以降、iPad mini(第5世代)以降

macOS Tahoe 26.4.1：macOS Tahoeを適用しているMac

iPadOS 26.4.1

macOS Tahoe 26.4.1

今回の修正内容は「CloudKit」関連か? 企業IT管理者向けの新情報も

Appleは今回のセキュリティアップデートについて、具体的な修正内容には言及しておらず、いずれのOSにも「CVE番号がつけられた脆弱性はない」としている。

3月から始まった「バックグラウンドセキュリティ改善」(BSI：Background Security Improvements)は、通常のソフトウェアアップデートとは別で追加的なセキュリティ保護を提供するものだが、今回のアップデートはセキュリティ対応だけが目的ではないようだ。

実際、開発者フォーラム(Apple Developer Forums)では、現地時間3月24日に提供開始したiOS 26.4を適用したiPhoneで起きていたiCloudの同期の不具合や、それに関連するパスワード同期の問題などが、iOS 26.4.1では解消されたという報告が複数挙がっている(改善しないという声もある)。

このことから少なくともバグ修正のひとつは、Appleが提供する各OSをシームレスに同期しながら、データ暗号化やプライバシー保護なども担う「CloudKit」に関するものと見られる。

ほかにもエンタープライズ向け新機能として、iOS 26.4.1に更新したデバイスでは「盗難デバイス保護」が自動的に有効になることが追記されている。