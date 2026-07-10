Windows Reportは7月8日(現地時間)、「Chrome AI Mode Now Lets You Search, Filter, and Attach Multiple Google Drive Files」において、Google ChromeのAIモードがGoogleドライブのサポートを強化したと伝えた。

これまではファイルを1つずつアップロードしてAIと共有しなければならなかったが、この手間が解消され、AIがGoogleドライブ内の複数の資料をまとめて参照しやすくなる。

Googleドライブの検索機能がAIモードから利用しやすくなる

Googleドライブの検索と複数ファイル添付に対応

新しい機能はAIモードにおけるファイル(コンテキスト)の追加機能の強化だ。新たにGoogleドライブのファイル選択画面を追加し、ファイル検索、一覧表示の切り替え、ソート、種類による絞り込みなどをサポートする。

これまではGoogleドライブのファイル一覧から目的のファイルをスクロールして探し出していたが、検索機能をサポートしたことで素早くAIとファイルを共有できるようになる。

さらに、複数のファイル選択にも対応し、ファイルの一括添付が可能になった。これにより、資料、専門用語、データなどを一度に共有して、高度な分析を指示できるようになると期待されている。

Chrome Canaryでテスト中

同機能の導入により、Webブラウザ、所有する資料やデータ、そしてAIが融合した強力な検索・分析・生成環境が利用可能になる見込みだ。GoogleはAIモードにPDF、画像、Canvasなどの機能を順次導入しており、今後も強化が続けられると予想されている。

新機能はChrome Canaryに導入され、現在はテスト中とのこと。段階的な展開が行われており、インストール後にテストに参加できるとは限らないため注意が必要だ。