Windows Reportは7月4日(現地時間)、「Windows 11 and Windows 10 Users Hit by Blank White Window Issue」において、Windowsの一部デバイスで原因不明の視覚効果が現れる不具合が確認されたと伝えた。

影響を受けたデバイスでは、デスクトップ画面の左上隅または大部分に白い空白ウィンドウが表示されるという。

Windows 11およびWindows 10の一部環境で、白い空白ウィンドウが表示されるとの報告がある 出典：Microsoft

原因は未特定、Google Chrome関連の可能性も

不具合はWindows 11およびWindows 10ユーザーから寄せられた。デバイスの起動時やロックの解除時に白い空白ウィンドウが表示され、操作を妨害される可能性がある。AMDおよびIntelデバイスの双方から不具合が報告されており、特定のハードウェア環境が原因ではないと推測されている。

Redditに寄せられた報告によると、原因はGoogle Chromeの背景コンポーネントの可能性がある。具体的にはタスクスケジューラーに登録された「RunPlatformExperienceHelperOnUnlock」に原因があるとされるが、筆者環境ではタスクの存在を確認できていない。

タスクの確認方法は次のとおり。

Windowsツールを起動する 「タスクスケジューラ」を実行する 「タスクスケジューラ(ローカル)」→「タスクスケジューラライブラリ」→「GoogleUserPEH」をクリックする タスクが存在する場合は、ウィンドウ中央の名前欄に表示される

報告されている一時的な対処法

Windows Reportによると、本稿執筆時点で、Googleはこの不具合の存在を認めていないとされる。しかしながら、Redditにはタスクの無効化および、Chrome関連プロセスの強制終了で解決したことが報告されている。

Windows Reportはこの対策方法を「一時的な対処法」と指摘し、非公式な手段だと理解した上で実施するように伝えている。現時点では原因は公式に特定されておらず、Google Chromeが原因と断定できる状況ではない。Google Chrome側も何らかの影響を受けている可能性があり、今後の公式発表が待たれる。