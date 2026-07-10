Neowinは7月5日(米国時間)、「Microsoft finally fixes bug that broke all major Windows 11 core UI components on some PCs - Neowin」において、Windows 11のアウトオブボックスエクスペリエンス(OOBE: Out-Of-Box Experience)に含まれる不具合が修正されたと報じた。主に一部の企業・管理環境で発生する問題だ。

アップデートは累積的更新プログラム「KB5095189」として配布され、Windows 11のセットアップ段階で発生するシェルコンポーネントを破損する不具合を修正するという。

Windows 11のセットアップ時に発生するUI関連の不具合が修正された 出典：Microsoft

スタートメニューやExplorerが起動しなくなる不具合

この不具合はプロビジョニングパッケージ形式のWindows 11セットアップで発生する可能性がある。個人向けデバイスで発生する可能性は低く、一部の企業環境または管理環境で発生することが報告されている。

原因はXAMLに関する互換性の競合とされ、不具合が発生するとほぼすべてのシェルコンポーネントが破損する。その結果、スタートメニュー、検索バー、設定、タスクバー、エクスプローラーなど、コアUI要素が影響を受けることになる。

7月のセキュリティ更新で順次展開

修正は6月23日のプレビュー更新プログラム「KB5095093」で導入され、その内容はOOBE向け更新プログラム「KB5095189」にも反映されている。

Microsoftは「重要な改善点や問題の解決策(今回の問題解決を含む)が含まれているため、ご利用のデバイスに最新のアップデートをインストールすることをお勧めします。」と述べ、7月のセキュリティ更新プログラムのインストールをすべてのWindows 11ユーザーに推奨している。

なお、累積的更新プログラム「KB5095189」はWindows 11のセットアッププロセス中、インターネット接続が利用可能な場合に自動的にインストールされる。ユーザーがこの更新プログラムを手動でインストールする必要はない。