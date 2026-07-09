ロジクールは7月9日、多機能ワイヤレスプレゼンター「ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート」（以下、Spotlight 2）を発表した。7月30日に発売し、価格はオープン。直販価格は19,580円。

ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート

プレゼン操作から演出まで1台でこなす新プレゼンター

赤色レーザーポインターや、触覚フィードバック機能を備えたワイヤレスプレゼンター。プレゼンテーションのスライドを示すだけでなく、プレゼンテーションの開始／終了や音量調節、ハイライトボタンなどを備え、プレゼンテーションを効果的に進行、演出できる。2017年3月に登場した初代モデル「Spotlight」の後継機だ。

Spotlight 2では右側面の「アクションボタン」に、プレゼンテーションの開始／終了、ブラックスクリーン、音量調節などの機能を割り当て可能。また戻る／進むボタンのほか、上部に「ハイライトボタン」を搭載し、軽く押すとデジタルレーザー、強く押し込むことでスポットライトやスクエアライトへの切り替え、特定箇所の拡大、図形やテキストの書き込みなどが行え、資料をわかりやすく見せられる。

グラファイト

サンド

ハプティクスや深呼吸機能でプレゼンをサポート

接続はBluetoothおよび独自の「Logi Bolt」に対応。ロジクールのマウス製品で取り入れられている「触覚フィードバック（ハプティクス）」機能を新たに搭載し、プレゼンテーション中の時間経過を計測し、設定したタイミングを振動で知らせるため、時間配分を意識しながらプレゼンを進められる。

また、「アクションボタン」を2回連続で押すと、緊張を和らげる呼吸タイミングに合わせて振動する「深呼吸リラックスモード」も用意した。

電源は内蔵バッテリーで、充電インタフェースはUSB-C。1分の充電で最大3時間使用可能な急速充電にも対応する。総ボタン数は4。

カラーはグラファイト、サンドの2色。本体サイズは30mm×13.5mm×145mm、重さは54g。対応OSはWindows 10／11以降、macOS 14以降。