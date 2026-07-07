三菱UFJ銀行、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、レッドハット、日本IBMの4社は7月6日、AI駆動型開発を金融システム全体に本格適用することを目的とした戦略的パートナーシップを締結した。パートナーシップは、設計・実装・テストといったシステム開発工程に加え、運用・保守を含むシステムライフサイクル全体にAI技術を組み込み、金融システムの開発・運用の在り方を抜本的に変革することを目指すものとなる。すでに、4社は進行している複数の取り組みやプロジェクトをパートナーシップの枠組みに統合しており、実証・実装を加速していく。

パートナーシップ締結の背景と概要

金融業界を取り巻く環境は急速に変化しており、顧客ニーズの高度化やサービス提供スピードの向上が競争力を左右している。一方で、金融システムは長年にわたり高度化・複雑化してきた結果、開発・運用・保守の各工程において多大な人的工数を要する構造となっており、アジリティと品質の両立、ならびに運用効率の向上が重要な経営課題となっているという。

こうした課題に対応するため、三菱UFJ銀行は三菱UFJインフォメーションテクノロジーを通じて従来から開発モダナイゼーションや運用高度化に取り組んできた。今回のパートナーシップは、これらの取り組みを基盤とし、AI技術を前提とした新たな開発・運用モデルへと進化させるためのものとなる。

4社はパートナーシップを通じて、現行サービスの維持・保守に多大な工数を要してきた従来型の開発手法から脱却し、設計・実装・テストといった開発工程全体をAIが高度に支援・自動化するAI駆動型開発手法への転換を加速していく。

また、三菱UFJ銀行が先行して進めてきた開発モダナイゼーションで得られた知見を活かし、分散系システムのみならずメインフレーム領域においてもAI技術の適用範囲を拡大することで、全プラットフォームにわたる開発効率と品質の抜本的な向上を図る考えだ。

さらに、システム開発のほか、運用・保守の領域にもAI技術を本格的に適用し、可観測性の向上や自動化を通じて、システムライフサイクル全体の最適化とレジリエンスの強化を実現していくという。

各社の役割

パートナーシップに参画する各社の取り組みとして、三菱UFJ銀行はIT子会社である三菱UFJインフォメーションテクノロジーを通じて開発人材の流動性向上のための開発モダナイゼーションや、システム領域におけるレジリエンスの向上を目的とした運用高度化の取り組みをに、品質確保に大きな人的負荷が伴っていた開発手法を進化させ、AI駆動型開発手法への転換を積極的に推進するべく、レッドハット、日本IBMと協働で実証・実装を進めている。

レッドハットは「Red Hat OpenShift」や「Red Hat AI」を含む同社のハイブリッドクラウドプラットフォーム全体において、AI駆動型開発をベースにした新たな開発手法の標準化を共同で推進することに加え、パブリッククラウドとローカル環境の双方におけるAI活用を対象とし、セキュリティおよびガバナンス要件を踏まえた包括的な検討を進めている。

日本IBMは、AI専門家チーム(AI Lab)が三菱UFJ銀行の勘定系システムモダナイゼーションプロジェクトをはじめとした複数のシステム開発プロジェクトに参画し、AI適用によるシステム開発を共同で実施している。

さらに、同社が持つコンサルティング力、テクノロジー、知見を活用し、IBM Bobなどに代表される開発領域でのAI活用知見もふまえながら、システム開発・運用領域におけるAI技術の適用可能性を幅広く検討。また、三菱UFJ銀行における次世代運用検討にも参画し、レジリエンス向上を実現するアーキテクチャの検討を進めている。

今後、4社はパートナーシップを通じて得られる知見や成果を継続的に発展させ、三菱UFJ銀行における金融システムの変革を着実に推進するとともに、金融業界全体のシステム開発・運用の新たなモデル確立に貢献していく方針だ。