マイナビ出版の2026年6月新刊『見込み顧客の“あと一歩”を動かす「導入事例」実践大全』を電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」から購入すると、同ストア限定の購入特典として“今すぐ使える「取材質問サンプルシート」”をダウンロード可能だ。

本書は「導入事例」を戦略的な情報資産ととらえ、見込み顧客の購買プロセスを前に進め、受注へとつなげるものと定義している。導入事例の制作を120件以上主導し、新規顧客からの受注件数を5年間で9倍に伸ばした著者のノウハウを、売上につなげるための工程として体系化し、6章にわたって解説している。

書籍の内容および購入特典については、「Tech Book Zone Manatee」の特設ページで詳細を確認することができる。

『見込み顧客の”あと一歩”を動かす 「導入事例」実践大全』 （マイナビ出版）

佐藤岳（著）

価格：3,135円

編集部メモ

本書は、売り上げの拡大はもちろん、BtoB領域で顧客の新規開拓・ルート営業といった、接触機会を増やす業務に取り組んでいるビジネスマンに向けて書かれている。

特に、見込み客の商談率・受注率に伸び悩んでいるマーケティング担当者、見込み客の検討がなかなか進まずに難儀しているインサイドセールスや営業の担当者、導入事例を情報資産とすべく制作やデザインに携わるプランナーやディレクター、そして社内のマーケティングと営業の連携や、売上の拡大を目指す経営者には、ビジネスに役立つヒントが満載で役に立つことうけあいだ。

本書の冒頭では、職種別にどの章から読むべきなのか、おすすめのルートが書かれており、短時間でも本書から必要なノウハウを学び取ってもらえるように構成されている。いずれの職種・ルートから読んでも、導入事例を戦略的な情報資産として活用するという視点は全章にわたって一貫している。数字に悩んでいる人に、是非手に取っていただきたい。

「Tech Book Zone Manatee」とは

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。