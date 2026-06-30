マウスコンピューターは6月29日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE（ジーチューン）」より、カプコンの最新ゲーム『PRAGMATA（以下、プラグマタ）』の動作確認済みパソコンを発売すると発表した。

動作確認済パソコンは、タイトル推奨スペックを基準に設計し、快適なゲームプレイを実現するミドル～ハイエンド帯の構成を採用している。

『プラグマタ』の概要

『プラグマタ』は、パズルとアクションが融合した、新感覚のSFアクションアドベンチャーゲーム。

AIに支配された近未来の月面世界を舞台に、月で遭難した調査員"ヒュー"と、アンドロイドの少女"ディアナ"が互いの力を頼りに、地球への帰還を目指す。 PC版『プラグマタ』はパストレーシングに対応し、光の反射や質感をリアルに描写する。また、GeForce RTX 50 シリーズ向けに提供される DLSS 4 のマルチフレーム生成およびRay Reconstruction（レイ再構成）に対応し、高画質と滑らかな描写を両立する。

動作確認済みパソコン一覧

動作確認済みパソコンとして、「G TUNE DG-A7G70」「G TUNE DG-A7G70（ホワイトモデル」「G TUNE H6-I9G7TBK-」が販売される。

「G TUNE DG-A7G70」はAMD Ryzen 7 5700X プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX™ 5070 を搭載したミドル～ハイクラスのゲーミングデスクトップパソコン。販売価格は45万9,800円（税込）。

G TUNE DG-A7G70（ホワイトモデル）

「G TUNE H6-I9G7TBK-C」は、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HXとNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載したゲーミングノートパソコンで、外出先や限られたスペースでも『プラグマタ』を快適に楽しめる。販売価格は54万9,800円（税込）。