マウスコンピューターは6月25日、信州大学教育学部と包括連携協定を締結。同日には、信州大学教育学部長 西一夫氏、マウスコンピューター 代表取締役社長 軣秀樹氏が参加し、同社 飯山工場（長野県飯山市）において、協定書の締結式が行われた。

両者は、この協定の締結を契機に、ICTを活用した教育分野での連携強化や教育環境の充実を図るとともに、地域社会の発展 及び人材育成に資する取り組みを推進する。

調印式に参加した信州大学教育学部長 西一夫氏（左）とマウスコンピューター 代表取締役社長 軣秀樹(とどろきひでき)氏（右）

ICT教育の共同研究を開始、附属校へ26台のPCを提供

マウスコンピューターは2021年10月、四国大学および四国大学短期大学部と包括連携協定を締結した。文化、産業、教育、学術研究の各分野で連携し、地域発展や教育研究の充実、人材育成に取り組んでいる。

さらに2024年には大阪教育大学とも包括連携協定を締結。教育・研究分野で協力し、学校現場の課題解決や、社会人の専門知識・技術を教育現場へ生かす取り組みを進めている。今回の信州大学との協定は、これに続く3例目となる。

マウスコンピューター 軣社長は調印式において、「信州大学と連携協定を結ぶことは私の悲願でした。私は長野市の出身であり、長野県の大学と何とか連携できないかと考えており、今回ようやく調印式ということになりました」と挨拶した。

今回の協定では、以下の5分野で連携する。

ICTを活用した教育分野の共同研究と情報交換

先端技術を活用した教育環境の整備

人材交流と人材育成

地域活性化

その他、協定の目的達成に必要な取り組み

また、マウスコンピューターは信州大学付属の小中学校の教員向けに、14型ノートパソコン「MousePro C4」26台を無償提供し、共同研究を本格始動する。

教育現場の声を次世代製品の開発に反映

信州大学の西学部長は締結式後、「信州大学は現在、附属学校でDX化や業務改善を大きな目標として進めています。（今回の連携協定が）それに役立つと思っています」と語った。

さらに、「この雪の深い飯山で作られたコンピューターが、同じ信州の未来を担う子どもたちの教育現場で活用できることは、信州大学にとっても縁のあることだと思っています。その成果を全国の教育現場に発信していけるような形で活用していきたい」と期待を寄せた。

今回の協定を自社の業務にどう生かすかについて、軣氏は「私どもはパソコンのハードウェアメーカーです。ハードウェアメーカーがやれることは本当に限られています。AI PCも、ハードウェアだけでは何もできません。ソフトウェアやオペレーティングシステム、サービスがあって初めて成り立ちます」と説明した。

その上で、「教育現場で私どものハードウェアを先生方に使っていただき、どう活用されるのか、それがどう生徒に届くのか。それが私たちにフィードバックされ、次の新しい製品につながっていく。（今回の協定は）そういった役割になると思っています。これが私どものスタートです」と語った。

今後については、「先生方の働き方改革やICT教育をどう進めていけばよいのか、一緒になって研究していきたいと思っています。AIがさらに進み、AIエージェントが教育現場にどう影響するのか、そういう学習もやっていければと思っています」と展望を述べた。

また、「提供するPCは最新のものです。軽さや性能、スペック、起動の速さといった点が教育現場でどう使われるのかは、先生方に使っていただいて初めて見えてくると思っています」と期待を示した。

今後両社は、先生との座談会などを通して、効果や課題などを共有する。

信州大学の学生が寄贈PCの組立体験

今回の調印式の前には、信州大学 教育学部の学生2名により、寄贈PCの組立体験も開催され、学生は、ノートPCのメモリとSSDの増設作業を行った。