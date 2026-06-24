ミスミグループ本社(ミスミ)は、宇宙ビジネス共創プラットフォーム「クロスユー」に、6月20日付で特別会員Aとして参画したことを発表した。

宇宙産業での部品調達を「meviy」で加速

宇宙産業においては、日本政府の支援強化や民間企業の参入拡大を背景に、成長が期待される分野として注目を集めている。そうした業界における技術開発では、試作と検証を短いサイクルで繰り返しながら技術を高めることが求められ、その速度が競争力に直結する。一方で、部品調達プロセスにおける図面作成や見積もり取得に要する工数、宇宙業界特有の特殊な表面処理に対応できる企業の少なさ、納期の不確実性などといった課題が、開発スピードの加速を妨げる要因となっている。

ミスミはこうした宇宙産業における部品調達の課題に対し、機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy」を通じた解決に取り組んできたとする。これまで2026年4月には、航空宇宙業界向けの表面処理サービスを開始したほか、翌5月には宇宙産業向け特設ページも公開。サービスの拡充や発信を進めていた。

そして同社は今般、産学官の枠を越えた宇宙プレイヤーが集う共創プラットフォームのクロスユーに参画したことを明らかにした。クロスユーは、“宇宙ビジネスの中心地”である東京・日本橋を拠点に、大企業やアカデミア、スタートアップ企業、自治体など国内外の幅広い宇宙プレイヤーが集結するイベントやプログラムを開催している。また宇宙航空研究開発機構(JAXA)など宇宙産業の有志による助言も得ながら、日本の宇宙産業における持続的な成長、および宇宙産業のイノベーション創出を目指しているとする。

ミスミは同プラットフォームへの参画を通じて、宇宙産業に携わる企業・研究機関との連携を深め、開発現場が抱える調達課題の解決に向けた取り組みを加速させるとのこと。業界特有のニーズにも対応した部品調達DXを通じ“時間価値”を提供することで、開発スピードの向上などに貢献するとしている。