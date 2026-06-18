伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は6月18日、通信事業者向けに、ネットワーク運用の自律化を支援するサービス「SAILOR Assessment(セイラーアセスメント)」の提供を開始すると発表した。AIと国際標準に基づく評価により、次世代ネットワーク運用の実現を支援するという。

新サービス全体イメージ

近年、5GやIoT、生成AIの普及により、接続デバイスの多様化や通信量の増加が進んでいる。ネットワークの監視をはじめとする一部の運用は自動化されつつある一方、人の手による運用も多く残っており、通信ネットワークの高度化・複雑化に伴って運用コストも増加傾向にあるとしている。

同サービスは、通信ネットワークの運用状況を分析し、自律化の進捗状況を明確にしたうえで、今後の改善計画を提示する伴走型コンサルティングサービス。国際標準団体であるTM Forumのフレームワークに基づき、自律化レベル(ANL)を客観的に評価する。

具体的には、障害対応や構成変更などの運用業務ごとに自動化レベルを評価し、自律化の進展度合いを可視化する。現状と目標とのギャップを明確にし、優先すべき課題を整理できるという。

評価結果をもとに、AI活用や自律化の適用領域を整理し、1～3年のロードマップを策定することで、自律型ネットワークの導入を計画的に支援する。また、TM ForumによるANLの公式認定取得を見据えた支援にも対応する。

TM Forum「自律型ネットワークレベル」(ANL)

提供メニューは3段階で、エントリーモデルは300万円(税抜)から。CTCにはTM Forumの自律型ネットワーク評価資格の認定者が11人在籍しており、認定者数では2026年5月時点で国内2位だという。

今後も同社は、自律型ネットワーク分野における専門性を強化し、通信ネットワークの自律化・高度化に向けた取り組みを推進するとともに、通信事業者のデジタル変革を支援していくとしている。

SAILOR Assessment サービス紹介動画

編集部メモ

TM Forumは、通信サービスプロバイダの世界上位10社をはじめ、有数のハイパースケーラーやネットワーク機器・ソフトウェアベンダー、コンサルティング企業、システムインテグレータなど、通信エコシステムに携わる800以上の組織で構成される国際業界団体。CTCには、同団体による自律型ネットワーク評価資格の認定者が11名在籍しており、高い専門性を有する人材による支援を提供するという。