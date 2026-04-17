マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」にて、4月17日から4月19日の週末3日間限定で、『ITアーキテクト入門』（シーアンドアール研究所）の50％オフセールが開催されている。

ITアーキテクトという職種についてわかりやすく解説

『ITアーキテクト入門』は、ITアーキテクトという職種について、詳細や他のIT職種との違いを解説した書。IT業界で業務に従事したことのない学生や、IT業界への転職を考えている経験の少ない社会人でも理解できるよう、わかりやすく記載している。また、IT部門を統括する責任者に向けても、ITアーキテクチャを適切に設計することの重要性と、ITアーキテクトを育成するためのヒントも解説しており、非エンジニアのIT部門管理職にとっても読むべき内容が書かれている。

監修および著者陣には、ITインフラサービスのプロバイダーである米キンドリルの日本法人であるキンドリルジャパン株式会社のCTOである澤橋松王氏をはじめ、クラウドインフラストラクチャのエキスパートやITスペシャリスト、ITアーキテクトが名を連ねている。

セール対象タイトル

『ITアーキテクト入門』（シーアンドアール研究所）

澤橋 松王（監修）、 臼杵 翔梧／奥山 加菜子／河合 琢磨／須藤 保子／松澤 匡乙（著）

通常価格3,188円→セール価格1,594円

セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」のセール特設ページにて確認することができる。

編集部メモ

「ITアーキテクト」とは、企業の情報システムやITインフラの設計、構築、運用を担当する専門家である。ITアーキテクトの主な職務には、システム要件の分析、技術選定、アーキテクチャ設計、プロジェクト管理、チームとの連携が含まれる。必要なスキルとしては、プログラミングやデータベース管理の知識、クラウド技術、セキュリティ対策、さらにはコミュニケーション能力や問題解決能力が求められる。

ITアーキテクトは、企業の成長や課題解決などのニーズに対して最適な技術的解決策を提案し、システム全体の整合性と効率性を確保する役割を担う。具体的には、アプリケーション、データベース、ネットワーク、セキュリティなど、さまざまな要素を統合し、企業の戦略に沿ったIT環境を構築することだ。

デジタル化が進む中で、企業として競争力を維持するためには、効率的で柔軟なITインフラが必要である。ITアーキテクトは、技術的な視点からビジネス戦略を支え、企業の成長を促進するために、不可欠な存在となりつつある。

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。