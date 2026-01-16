マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、1月29日まで「年末年始大感謝祭」を延長開催中で、インプレス／C＆R研究所／マイナビ出版が発行する700点以上のIT書籍が最大90％オフとなっている。

さらにこのキャンペーンの一環として、『プログラミングのための数学』の電子書籍（PDF版）について、1月17日0時から1月18日24時までの48時間限定で、通常3,498円のところを500円で提供する特別セールを実施する。

ソフト開発・AI利用に必要な数学を学び直せる

『プログラミングのための数学』は、米Manning Publications（マニング社）の『Math for Programmers: 3D Graphics, Machine Learning, and Simulations with Python』の翻訳書。ソフトウェア開発やAI分野において必要不可欠である数学を学び直したいエンジニア、数学Iを修了した高校生・大学生、Pythonライブラリの使用に習熟したいプログラマーにおすすめの内容となっている。

『プログラミングのための数学』

Paul Orland（著）、松田晃一（訳）

通常価格3,498円→セール価格500円（1月17日0時～1月18日24時の期間限定）

24日には『プログラミングコンテストチャレンジブック』の48時間セールも予定

「年末年始大感謝祭」の延長開催にあたっては対象商品を追加しているほか、1月24日～25日には『プログラミングコンテストチャレンジブック [第2版]』の48時間限定500円セールも開催予定。セールの対象商品や詳細については、「Tech Book Zone Manatee」セール特設ページで確認できる。その場で購入も可能だ。

延長開催中「年末年始大感謝祭」の主な対象タイトル

『プログラミングコンテストチャレンジブック [第2版]』（マイナビ出版）

秋葉拓哉／岩田陽一／北川宜稔（著）

通常価格2,934円→セール価格500円（1月24日0時～1月25日24時の期間限定）

『なぜ依存を注入するのか DIの原理・原則とパターン』（マイナビ出版）

Steven van Deursen／Mark Seemann（著）、須田智之（訳）

通常価格4,796円→セール価格2,398円（50％オフ）

『サイバーセキュリティの教科書』（マイナビ出版）

Thomas Kranz（著）、Smoky（訳）、IPUSIRON（監訳）

通常価格3,828円→セール価格1,914円（50％オフ）

『C言語逆引きハンドブック』（シーアンドアール研究所）

林晃（著）

通常価格2,970円→セール価格297円（90％オフ）

『セキュリティエンジニアの教科書』（シーアンドアール研究所）

日本ビジネスシステムズ株式会社 セキュアデザインセンター（著）

通常価格1,980円→セール価格396円（80％オフ）

『完全SIer脱出マニュアル』（シーアンドアール研究所）

池上純平（著）

通常価格1,812円→セール価格725円（60％オフ）

『ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識』（インプレス）

日比海里（著）

通常価格1,980円→セール価格980円（50％オフ）

『クリエイターのためのフリーランスハック』（インプレス）

金泉太一（著）

通常価格1,650円→セール価格825円（50％オフ）

『LangChain完全入門 生成AIアプリケーション開発がはかどる大規模言語モデルの操り方』（インプレス）

田村 悠（著）

通常価格3,190円→セール価格1,595円（50％オフ）

編集部メモ

『プログラミングのための数学』は、ベクトル幾何学／行列と線形変換／微積分など、ソフトウェア開発で必要となる数学について多数の例題で学べる書籍。実際のコーディングはJupyter Notebookで行い、数学とあわせてPythonの主要ライブラリの使い方も習得できる。

今回の500円セール対象は「Tech Book Zone Manatee」で購入できるPDF版の電子書籍。AmazonではKindle版も提供されているが、そちらはセール対象ではないので注意されたい。