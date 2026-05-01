マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」が、「春の大規模セール」をスタートした。フェア開催期間は4月27日（月）から5月31日（日）まで。インプレス／C&R研究所／マイナビ出版発行の700タイトルを超えるIT書籍の電子版を最大90％オフで購入可能だ。

Tech Book Zone Manatee 春の大規模セール

プログラミング・開発系の書籍を中心としたセール

セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」内のセール特設ページで確認できる。セール対象になっているのは以下のようなタイトル。

セール対象タイトル

『Pythonで学ぶ Webアプリのセキュアコーディング 脆弱性の見つけ方・直し方が身につく実践入門』（インプレス）

森祥平（著）

通常価格3,520円→セール価格1,760円（50％オフ）

『生成AIと一緒に学ぶ Excel VBAふりがなプログラミング』（インプレス）

リブロワークス（著）

通常価格2,178円→セール価格436円（80％オフ）

『ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント基礎講座』（シーアンドアール研究所）

金田光範／入月康晴（著）

通常価格2,297円→セール価格1,378円（40％オフ）

『ロールプレイで鍛える！ サイバー攻撃対応演習・訓練ガイド』（シーアンドアール研究所）

石塚元／井出雄介／伊藤圭亮（著）

通常価格3,584円→セール価格2,509円（40％オフ）

『プロダクトマネジメントの教科書』（マイナビ出版）

Jackie Bavaro／Gayle Laakmann McDowell（著）、竹村光（訳）

通常価格4,048円→セール価格2,024円（50％オフ）

『探索的テストの考え方 ソフトウェア開発のテスト設計とテクニック』（マイナビ出版）

James A. Whittaker（著）、杉浦清博（訳）

通常価格3,828円→セール価格1,914円（50％オフ）

編集部メモ

セール対象は、主にITジャンルの電子書籍。PythonやC／C++／C#／.NET／TypeScript／JavaScriptといったプログラミング関連のほか、サイバーセキュリティ、AWSやLinuxといったクラウド・ネットワーク、生成AI関連や機械学習、データサイエンスといった幅広いジャンルから、約700点がラインナップしている。

エンジニアが特に注目すべきタイトルは、高い人気を誇る米国の出版社、マニング社（Manning Publications）の翻訳書。同社は、高品質なIT・技術専門書を出版していることで知られる。マイナビ出版やオライリー・ジャパン等から多数の日本語翻訳版が出版されており、日本では「技術のトレンドを押さえた良書」として高く評価されている。

インプレスからは2冊の翻訳書、『Go言語で学ぶ並行プログラミング 他言語にも適用できる原則とベストプラクティス』と『AWSインフラサービス活用大全［第2版］ 構築・運用、自動化、データストア、高信頼化』がラインナップ。マイナビ出版からは4冊の翻訳書、『Pythonによる時系列予測』『解釈可能なAI』『APIデザイン・パターン』『PyTorch実践入門』がラインナップされている。未読ならば手に取っていただき、ゴールデンウィークに読み進めてほしい書籍だ。

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。