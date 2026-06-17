日立製作所は6月17日、OpenAIとの連携を本格化し、先進AIを活用したレガシーシステムのモダナイゼーションおよびサイバーセキュリティ強化に取り組むことを発表。両社の技術やノウハウを組み合わせることで、企業や社会インフラにおけるAIトランスフォーメーション(AX)の加速を目指す。

AIモダナイゼーション確立に加え人材育成などの効果も

日立とOpenAIは、2025年10月に連携に関する覚書(MoU)を締結して以来、HMAXをはじめとする日立のLumadaソリューション強化に向け、OpenAIが有する先進的なAI技術の活用検討を進めていた。

そして日立は今般、多くの企業において、熟練エンジニアの引退などによるレガシーシステムのブラックボックス化がAXへの課題のひとつとして顕在化していることに着目。またサイバーセキュリティを取り巻く環境が変化する中で、高度なセキュリティ体制の構築も急務となっていることから、基幹システムのモダナイゼーションやサイバーセキュリティの強化において、AIを活用した課題解決に向けた取り組みの本格化に至ったとする。

今回の取り組みでは、日立とOpenAIのForward Deployed Engineers(FDE)が連携し、OpenAIのAIエージェント「Codex」が持つ高度な解析技術と、日立が長年培ってきたミッションクリティカルシステムに関する知見を融合。既存システムのコード解析を通じて設計を可視化し、安全かつ効率的な移行を支援するもので、上流設計の把握から新システムへの移行テストまでの一連の工程にAIを適用することで、信頼性の高いアプローチの確立を目指すという。加えて今後はモダナイゼーション事業の統括・推進を担う「Modernization CoE」が中核となり、このアプローチを活用したAIソリューションの開発につなげるとともに、「モダナイゼーション powered by Lumada」に組み込んだ形で、金融機関をはじめとする幅広い業種向けにソリューションを展開する計画だとしている。

また日立は、OpenAIが提供するサイバーセキュリティ向けプログラム「Trusted Access for Cyber(TAC)」を通じて、専用AIモデルへのアクセスを取得する予定とのこと。OpenAIのDaybreakに基づく防御重視のフレームワークのもと、適切な安全策やガバナンス、人間による監督を前提に、脆弱性の特定脆弱性の特定や優先順位付け、修復・検証などといった正当な防御目的での活用を検討するという。加えてその中で得られた知見は、日立が有するセキュリティ専門組織「Cyber CoE」が自社内で“カスタマーゼロ”の取り組みとしてシステムの検証を推進するとともに、今後のサイバーセキュリティ強化にも活用していくとした。

さらに今回の連携により、モダナイゼーションとサイバーセキュリティの両領域に強みを持つ日立の実践的なFDEケイパビリティ向上を目指すとのこと。得られた知見は、同社のAI社会実装を牽引する専門組織「Frontier AI Deployment Center」がハブとなり、順次HMAXへと統合して活用していくといい、継続的なHMAXの高度化によって顧客への提供価値を最大化していくとする。

日立の德永俊昭社長は今回の発表に際し、「レガシーシステムのモダナイゼーションとセキュリティ向上はAI時代の重要課題」とした上で、「OpenAIとともに、安全で信頼性の高い社会インフラの革新に取り組めることを誇りに思う」とコメント。同社はOpenAIとの連携をさらに進化させ、両社のFDEにおける知見を活用してLumada・HMAXを継続的に強化することで、顧客の強靭なシステム構築・運用を支援し、社会のAX加速に貢献するとしている。