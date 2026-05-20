米Googleは5月19日（現地時間）、開発者会議「Google I/O 2026」で、AIモデル「Gemini 3.5」を発表し、第1弾として「Gemini 3.5 Flash」の提供を同日に開始した。

Gemini 3.5 Flashは、Geminiアプリ、Google検索のAIモード、開発者向けのGoogle Antigravity、Google AI StudioおよびAndroid StudioのGemini API、企業向けのGemini Enterprise Agent PlatformとGemini Enterpriseで利用できる。GoogleはGemini 3.5 Proの開発も進めており、すでに社内利用を始めている。提供開始は6月を予定している。

Gemini 3.5 Flashは、品質と速度のトレードオフを抑えることを目指して開発されたという。Flashシリーズの速度を維持しつつ、多くのベンチマークで前世代のフラッグシップモデル「Gemini 3.1 Pro」を上回るスコアを達成している。特にエージェント型ワークフローとコーディングに最適化されており、Terminal-Bench 2.1で76.2%、GDPval-AAで1656 Elo、MCP Atlasで83.6%を記録したほか、マルチモーダル理解を測るCharXiv Reasoningでは84.2%に達した。出力トークン毎秒の速度は、他のフロンティアモデルと比べて4倍としている。

生成AIの本格導入を進める企業では、AI活用の範囲拡大に伴う運用コストの増大が課題となっている。Gemini 3.5 Flashのような高速モデルの性能向上は、単なる技術的な進歩にとどまらず、企業のビジネス実務に直結する費用対効果を高める可能性がある。GoogleはGemini 3.5 Flashを、長時間にわたるエージェント型タスクに適したモデルと位置付けている。過去に開発者が数日、監査担当者が数週間を要していた作業を、より短い時間で、従来のフロンティアモデルの半分以下のコストで完了できる可能性があると説明している。

開発プラットフォーム「Google Antigravity 2.0」もあわせて発表された。Antigravity 2.0は、エージェントとのやり取りを中心に据えたスタンドアロンのデスクトップアプリで、複数のエージェントを並列に動かしてタスクを実行できる。動的なサブエージェント機能によりワークフローを並列化できるほか、バックグラウンドで自動化を実行するスケジュールタスク機能、Google AI Studio、Android、Firebaseとの連携も備える。

Gemini 3.5 FlashとAntigravity 2.0の組み合わせにより、GoogleはAIによるコーディング支援を、単なる補助機能から複数のエージェントを使った作業実行環境へ広げようとしている。