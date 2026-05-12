リコージャパンは5月11日、会議室に設置されたAV機器の運用サポート窓口をワンストップで提供する「RICOH AVマネージドサービス」を提供開始することを発表した。

AV機器の運用サポート窓口をワンストップで提供する

「RICOH AVマネージドサービス」提供開始の背景

出社への回帰が進み、オフィスの会議室やリモート環境など、さまざまな場所からハイブリッド会議に参加するスタイルが定着している。その一方で、社内におけるAV機器の主管部門が明確でないことや、社内の問い合わせ部門が分からないといった原因から、会議室に導入されたAV機器を十分に活用できない例も散見される。

また、ディスプレイやプロジェクター、カメラ、マイクスピーカーなど、複数メーカーの機器でAV環境が構築されていることから、故障時にはトラブル原因の特定に時間を要し、結果として復旧に時間がかかるといった課題もある。

こうした課題に対しリコージャパンは、これまで培ってきた会議環境の構築・運用支援のノウハウと全国のサポート体制を生かして、経営課題に対応したワークプレイスの構築と管理業務のデジタル化、データ分析に基づく改善を通じて、生産性向上と働きやすい環境づくりに貢献する。

「RICOH AVマネージドサービス」主な特徴

「RICOH AVマネージドサービス」は、複数メーカーの機器にまたがる問い合わせや保守対応を、全国一律でサポート可能なリコージャパンに一本化することで、問い合わせ対応に要する手間の低減と社員の満足度向上を支援するサービス。

会議室のAV機器の操作に関する問い合わせや障害・修理依頼を、リコージャパンのサービスデスクがワンストップ対応。複数メーカーにまたがる問い合わせ窓口を一本化して、トラブル解決までの発生時の切り分けや対応時間の短縮に貢献する。

契約対象となるAV機器の情報を会議室単位で管理し、機器構成や設置状況を可視化する。これにより、管理業務の属人化を防ぎ、会議室運用の安定化を支援する。

また、問い合わせや修理履歴などのデータをレポートとして提供するため、データに基づいた運用改善や将来的な設備更新の検討を支援する。