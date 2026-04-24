Windows 11の“隠れ機能”5選、知らないと損する便利ワザまとめ

Windows 11を使っているのに「作業が速くならない」「思ったより効率化できない」と感じていないだろうか。その原因は、機能不足ではなく“使い方”にある可能性が高い。

実はWindows 11には、標準機能だけで作業効率を大きく変えられる仕組みが備わっているが、多くのユーザーが十分に活用できていない。

本稿では、「知らないままだと作業が遅くなる」Windows 11の機能を5つ取り上げ、実務でどう効率化につながるのかを具体的に解説する。

Copilotを使わないと損？文章作成が遅い原因と解決方法

結論：Copilotを使うことで、文章作成や要約、情報整理は半自動化でき、作業時間を大幅に短縮できる。

まず押さえておくべきは、Windows 11に統合されたAIアシスタントであるMicrosoft Copilotだ。単なるチャットAIではなく、OS操作と連携する点が特徴と言える。

Copilotはタスクバーから起動でき、「設定の変更」「文章の要約」「メール文の下書き」「画像の説明生成」などを自然言語で指示できる。例えば、「この文章をビジネスメール風に整えて」と入力すれば、整形された文章を提示する。

Microsoft Copilot

Copilotは、複数の作業を横断的に支援できる。Webブラウザーで調べ物をしながら、別ウィンドウで資料作成を行い、その内容をCopilotに要約させるといった使い方ができる。従来は人間が担っていた「整理」「要約」「言い換え」といった作業を省力化できる。

実務では、議事録の整理、報告書の草案作成、FAQの生成などに応用可能だ。特に、文章作成業務では、ゼロから書くのではなく「叩き台を作らせて修正する」というワークフローに変えることで、作業時間を半分以下に短縮できるケースもある。

タイピングが遅い人ほど使うべき？音声入力で作業を高速化する方法

結論：音声入力を使えばタイピングより速く文章を作成でき、入力作業の負担を大きく減らせる。

Windows 11の音声入力は、「おまけ機能」の域を完全に脱している。ショートカットキー(Windowsキー＋H)で起動する音声入力は、日本語で高い認識精度を持つ。

音声入力の画面

句読点の自動挿入や、文脈に応じた変換精度も向上しており、人によってはキーボード入力と比較しても遜色ないレベルに達している。

さらに便利なのが「音声コマンド」だ。「改行」「句点」「括弧閉じる」といった操作も音声で指示できるため、手を使わずに文章を完成させることが可能だ。

実務においては以下のような場面で効果を発揮する。

議事録のリアルタイム作成

アイデア出しのメモ取り

メールや報告書のドラフト作成

手が離せない作業中の記録入力

音声入力は思考を止めずに文章化できる点も大きな利点であり、人によってはキーボードから入力するよりも、話しながら整理することが向いており、そういったスタイルに適している。

会議内容を聞き逃す原因はこれ？ライブ字幕で情報を取りこぼさない方法

結論：ライブキャプションを使えば音声をリアルタイムで可視化でき、聞き逃しや理解不足を防げる。

Windows 11には「ライブキャプション」という機能が搭載されている。これは、PCで再生される音声をリアルタイムでテキスト化する機能だ。

ライブキャプションの画面

動画、オンライン会議、音声ファイルなど、あらゆる音声に対して字幕を表示できる。特定のアプリに依存せず、OSレベルで処理される点が特徴だ。

この機能が役立つのは、単に聴覚サポートに限らない。例えば、以下のようなケースで有効だ。

騒がしい環境での会議参加

英語音声の聞き取り補助

音声の内容を後から確認

会議内容の記録補助

英語の動画やウェビナーでは、字幕があることで理解度が大きく向上する。聞き取れなかった単語を視覚的に補完できるため、リスニングの負担が軽減される。

実務では、海外会議の参加や動画教材の活用において有用だ。さらに、音声入力と組み合わせることで「聞く・記録する・整理する」という一連の流れを効率化できる。

手入力していない？画像の文字起こしを自動化する方法

結論：OCR機能を使えば画像や資料の文字を自動で抽出でき、手入力の手間をほぼゼロにできる。

Windows 11では、標準アプリだけで画像から文字を抽出できる。活用しやすいのが「Snipping Tool」や「フォト」アプリに組み込まれたOCR機能だ。

フォトアプリで画像からテキストを抽出

スクリーンショットを撮影した後、その画像からテキストを抽出し、コピーして別のアプリに貼り付けることができる。これにより、紙資料や画像データの内容を手入力する必要がなくなる。

活用例としては以下が挙げられる。

PDFや画像内のテキスト抽出

スライド資料の再利用

紙のメモをデジタル化

Webページのコピー制限回避

業務効率に直結するのが「再入力の削減」だ。たとえば、会議資料の画像をそのままテキスト化して報告書に転用することが可能になる。

精度も実用レベルに達しており、日本語で高い認識率を誇る。ただし、フォントや画質によっては誤認識もあるため、最終的な確認は必要だ。

ウィンドウが散らかる原因はこれ？作業効率を上げる画面整理術

結論：仮想デスクトップとスナップ機能を使えば作業画面を整理でき、集中力と作業効率を同時に高められる。

作業効率を大きく左右する要因の一つに、ウィンドウ管理がある。Windows 11では「仮想デスクトップ」と「スナップレイアウト」が強化されており、この機能を活用できる。

仮想デスクトップを使えば、用途ごとに作業環境を分けることができる。例えば、以下のように使い分けると効果的だ。

デスクトップ1：メール・チャット

デスクトップ2：資料作成

デスクトップ3：調査・ブラウジング

これにより、ウィンドウの混在による集中力低下を防げる。

一方、スナップレイアウトはウィンドウを自動整列する機能で、画面を効率的に分割できる。マウスをウィンドウの最大化ボタンに合わせるだけでレイアウト候補が表示されるため、直感的に操作可能だ。

複数のアプリを同時に扱う現代の業務環境では、この機能の有無が作業効率に直結する。とくにデュアルディスプレー環境と組み合わせることで、情報の整理と視認性が大幅に向上する。

これらの機能は実務で使えるのか？

結論から言えば、これらの機能は十分に実務で通用する。むしろ、使わないことが機会損失になりかねないレベルだ。

Copilotは文章作成や情報整理を高速化し、音声入力は入力作業を効率化する。ライブ字幕は情報取得の幅を広げ、OCRはデータ入力の手間を削減する。さらにウィンドウ管理機能は作業環境そのものを最適化する。

重要なのは「単体で使う」のではなく「組み合わせて使う」ことだ。例えば、以下のようなワークフローが考えられる。

会議音声をライブ字幕で可視化 音声入力で要点をメモ 画像資料をOCRでテキスト化 Copilotで要約・整形

このように連携させることで、従来は手作業で行っていた複数の工程を一気に効率化できる。ユーザーは各種工程の実施や結果の確認に時間を割くことになる。これまで人が行っていた操作を適切にAIやOSの機能に委ねることで、人的リソースをより効果的に活用できる。

Windows 11の作業効率が上がらない原因は“使い方”にあった

Windows 11の作業効率は機能ではなく使い方で決まり、標準機能を活用するだけで生産性は大きく変わる。

Windows 11には、見過ごされがちながらも強力な機能が数多く搭載されている。本稿で紹介した5つの機能は、いずれも追加コストなしで利用でき、業務効率を大きく改善する可能性を持つ。

CopilotによるAI支援

高精度な音声入力

ライブ字幕による音声可視化

OCRによる文字抽出

仮想デスクトップとスナップ機能

結論として、Windows 11の作業効率が上がらない原因は「機能がないこと」ではなく、「使いこなせていないこと」にある。本稿で紹介した機能はいずれも標準搭載であり、追加コストなしで導入できる。逆に言えば、これらを使わないまま作業を続けることは、時間を無駄にしている状態とも言える。

Windows 11は設定と使い方次第で“別物”のように効率が変わるOSだ。まずは一つでも試し、作業環境を見直すことが生産性向上の第一歩になる。