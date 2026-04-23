レバレジーズは4月22日、大学生向け履修管理SNSアプリ「Penmark」を運営するペンマークをグループ会社化したと発表した。ペンマークが持つ学生ユーザー基盤と、レバレジーズの新卒向けキャリア支援サービス「キャリアチケット」を組み合わせることで、大学生活からキャリア形成まで一気通貫のサポート体制を構築するとしている。

レバレジーズがペンマークをグループ会社化

ペンマークは2018年12月設立。「学生の一生を豊かにする」をミッションに掲げ、大学生活のDXを推進してきた。同社が提供する「Penmark」は累計300万ダウンロードを超え、大学生の履修管理や情報共有を支えるプラットフォームとして成長している。

レバレジーズは、若い世代の成長支援を重要課題と位置付けており、累計300万ダウンロードを超える「Penmark」を擁するペンマークが掲げる「学生の一生を豊かにする」というミッションや大学生活のDXを進める取り組みが、自社の理念と重なると判断したという。両社で事業運営を進めることで、未来を担う若い世代の可能性の最大化に貢献するとしている。

ペンマーク代表取締役の横山直明氏は、就職活動の早期化・多様化が進む中で、大学生活の支援だけでは届かない領域があることを痛感してきたとしたうえで、学生に本当に必要なのは、日々の履修管理にとどまらず、大学生活とキャリア形成を分断なくつなぐ一貫した支援だとコメントした。レバレジーズグループのキャリア支援実績と事業推進力を掛け合わせることで、これまで自社だけでは実現できなかった価値を届けられるとの考えを示している。

レバレジーズ代表取締役の岩槻知秀氏は、ペンマークが大学生活のDXを通じて学生の日常に深く入り込み、日本最大級のプラットフォームを築いてきた点を評価したうえで、今回のグループ化により、自社のキャリア支援実績とペンマークの強固な学生基盤を融合させ、学生生活から社会人としての活躍までを一気通貫で支える次世代のスタンダードを共に創造していく考えを示した。

編集部メモ

ペンマークが提供する「Penmark」は、大学ごとの公式シラバスデータと連動して時間割登録を効率化するとともに、各授業の課題やメモ、出欠管理などを一元化できる大学生向け履修管理アプリ。また課題の情報交換や掲示板などのコミュニティ機能も搭載されており、大学生活とプライベートの両面を支援するプラットフォームとしても利用が広がっている。