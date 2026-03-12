Ubuntuの支援企業「Canonical」は3月9日(英国時間)、「Canonical and Arduino collaborate to enable Ubuntu on the VENTUNO Q, the next generation platform for AI ｜Ubuntu」において、Qualcomm傘下のArduinoがが高性能コンピューティングと物理駆動向けに設計されたデュアルブレインボード「Arduino VENTUNO Q」を発売すると発表した。

これは、AIおよびロボット制御アプリケーション向けのAIエッジコンピュータに分類される開発ボードで、開発者に推論環境を提供するという。

Canonical and Arduino collaborate to enable Ubuntu on the VENTUNO Q, the next generation platform for AI ｜Ubuntu

LLMやVLMをローカル実行できるAIエッジボード

Arduino VENTUNO QはプライマリープロセッサにQualcommの「Dragonwing IQ-8275」を、マイクロコントローラに「STM32H5F5」を搭載する開発ボードだ。大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)、視覚言語モデル(VLM: Vision-Language Model)、そして高スループットのコンピュータービジョンをローカルで実行することができる。

Arduino VENTUNO Q 引用：Arduino

プライマリープロセッサの「Dragonwing IQ-8275」は、Arm Cortex CPU(第6世代 Kryo 8コア 2.35GHz)、Adreno 623 GPU、Hexagon Tensor AI Processor(最大40TOPS)などを内蔵。Ubuntuのネイティブ動作をサポートし、高密度な産業グレードのAIコンピューティングを提供する。

マイクロコントローラの「STM32H5F5」はモーターやセンサーの制御をサポートする。Arduino UNOシールド互換で、コントローラなどを接続可能。サブミリ秒単位の応答を実現できる。CPUクロックは250MHz、4MBフラッシュと1.5MBメモリを内蔵する。

各プロセッサはリモートプロシージャーコール(RPC: Remote Procedure Call)ブリッジによるシームレスな通信が可能。その他の仕様は次のとおり。

メモリ: 16GB LPDDR5

ストレージ: 64GB eMMC、M.2コネクタ(NVMe Gen.4)

通信: Wi-Fi 6 2.4/5/6 GHz、Bluetooth 5.3、2.5G LAN(RJ45)

カメラ: JMEDIAヘッダー(3x MIPI CSI / 2x MIPI CSI)

ビデオ: JMEDIAヘッダー(HDMI / MIPI DSI)、USB-C

オーディオ: JMISCヘッダー(2x マイク、ヘッドホン、ラインアウトなど)

USB: USB-C、2x USB 3.0 Type-A、JOMEGAヘッダー(2x USB 3.0)

CAN: CAN-FD、JOMEGAヘッダー(3x CAN-FD)、UNOシールドヘッダー

電源: USB-C(5VDC / 3A)、電源ジャック(12-24VDC)、ネジターミナル(7-24VDC)、JOMEGA(7-24VDC)

Ubuntu標準搭載でAI開発をサポート

同製品は製品出荷時にUbuntuをインストール済みである点も特徴。開発環境として「Arduino App Lab」に対応し、Arduinoスケッチ、Pythonスクリプト、そしてAIブロックを組み合わせたデプロイ可能なアプリケーション開発ができる。標準的なLinuxツールによる開発も可能だ。

一般販売は近日中の開始が予定されている。Arduinoは、Arduinoストア、Digikey、Farnell、Macfos、Mouser、RSなどの公式再販業者で発売予定と発表し、いち早く通知を受け取りたい開発者に「Arduino VENTUNO Q - VIP List」への登録をアナウンスしている。