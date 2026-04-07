Windows Centralは4月2日(米国時間)、「Microsoft now has an AI that can turn hours of audio into text instantly - and businesses will love it｜Windows Central」において、Microsoftが高精度な多言語音声認識モデル「MAI-Transcribe-1」をリリースしたと伝えた。

同モデルは日本語を含む25の主要言語に対応し、競合製品と比較してGPUコストを約50%削減しながら、高い精度を実現するという。

音声をリアルタイムでテキスト化するイメージ 出典：Microsoft

MAI-Transcribe-1とは？日本語対応・高精度・低コストの音声認識モデル

Microsoftが、高精度な多言語音声認識モデル「MAI-Transcribe-1」を公開した。日本語を含む25の主要言語に対応し、企業向けの音声処理用途を想定したモデルとなっている。

同モデルは「MAI-Voice-1」「MAI-Image-2」に続くMicrosoftのAIモデル群の一つで、CopilotやBing、PowerPoint、Azure Speechなどで使われている基盤モデルと同系統に位置付けられる。

どこがすごい？コスト50%削減・2.5倍高速・精度トップ

Microsoftによると、MAI-Transcribe-1は競合製品と比較して高い性能を実現しているという。

まずコスト面では、GPUコストを約50%削減しながら運用可能とされる。大規模な音声処理を行う企業にとっては、コスト効率の面で大きなメリットとなる。

性能面では、単語誤り率の低さは競合他社製品との比較において首位(3.9%)を獲得したという。音声の汎用表現ベンチマークテスト「FLEURS(Few-shot Learning Evaluation of Universal Representations of Speech)」の評価では、サポートする主要25言語において競合他社製品を上回ったとしている。

速度面においては、同社のAzure Fastよりも2.5倍早く文字起こし可能で、効率性を求める現場で有用とされる。また、ノイズ環境を想定して開発が行われており、背景雑音、低品質な録音データ、重なり合う音声の処理にも対応するとしている。

サポートする言語の一覧は次のとおり(参考：「(PDF) MAI-Transcribe-1 Model Card 」)。

日本語

英語

イタリア語

スペイン語

ポルトガル語

ドイツ語

ポーランド語

韓国語

インドネシア語

フランス語

ロシア語

オランダ語

トルコ語

ルーマニア語

ベトナム語

フィンランド語

スウェーデン語

タイ語

中国語

チェコ語

ノルウェー語

デンマーク語

ハンガリー語

ヒンディー語

アラビア語

どうやって使う？開発者向け提供、日本からは一部制限も

Microsoftは発表と同時に、Microsoft Foundryのパブリックプレビューとして提供を開始した。価格は音声1時間あたり0.36ドルで、同性能の製品の中ではトップクラスのコストパフォーマンスとされる。

MAI-Voice-1およびMAI-Image-2を含めた3モデルの利用方法は公式ブログ「Introducing MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1, and MAI-Image-2 in Microsoft Foundry | Microsoft Community Hub」が詳しい。

これらAIモデルは開発者向けの提供となっており、一般ユーザーによる性能の検証方法は提供されていない。実験環境として「MAI Playground」が提供されているが、こちらは日本から利用することはできない。

そのため、MAI-Voice-1で生成した音声を、MAI-Transcribe-1で認識できるかなどの興味深い実験はできていない。しかしながら、Windows Centralは会議、字幕、その他の音声入力用途に最適と説明し、その有用性を示している。