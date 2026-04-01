電通は4月1日、新入社員入社式「Day One Ceremony 2026」を本社ビルの電通ホールで開催した。

2026年度の電通の新入社員は156人(男性76人、女性80人)。今年は、電通九州(新入社員5人)、電通北海道(新入社員2人)、アド電通大阪(新入社員3人)、電通東日本(新入社員10人)、電通西日本(新入社員4人)、電通アドギア(新入社員7人)、電通名鉄コミュニケーションズ(新入社員3人)、電通ランウェイ(新入社員16人)、ザ・ゴール(新入社員3人)といった、電通のグループ各社の新入社員も一堂に会した。

入社式の様子

新社長が語った「個の力」とは何か？新入社員へのメッセージ

入社式は電通オーケストラ部と合唱部による社歌の演奏から始まった。その後は、新入社員一人ひとりを紹介する紹介動画が投影された。

社歌を演奏する電通のオーケストラ部

今年の紹介動画のコンセプトは「幸せで散らかしていこう」。この動画は、2025年度に入社したばかり若手社員が作成した動画で、社会人として気持ちや業務が散らかることもあるけれど、等身大の自分で道を進んでいこうという想いが込められているという。

続いて登壇した電通 代表取締役 社長執行役員の松本千里氏は、本日付で自分自身も社長に就任したことを伝え、今年の新入社員に対して「精神的な同期」と呼びかけた。そして新入社員に向けて歓迎のスピーチを行った。

「私が皆さんに真っ先にお伝えしたいには『皆さんが飛び込んだこの場所は、間違いなく面白い』ということです。電通には個性あふれる人が多い。私たちの仕事は、さまざまに異なる個の力、ひいては人間力を掛け合わせた先に生まれるものです。たくさんの人に出会ってください。部署を越えて、多様なクリエイティビティに触れ、学んでください。さまざまな価値観や感性の中で、皆さん一人ひとりの個性や能力は育まれていくはずです」(松本氏)

電通 代表取締役 社長執行役員の松本千里氏

また松本氏は、「皆さんには、素直であってほしい。できることだけでなく、できないことも仲間と分かち合う。相手と本音で向き合うためには、まず自分が素直になることが大切であると私は考えます」と新入社員を激励した。

なぜ入社式で生成AI？「空想AI写真館」で理想像を可視化

Day One Ceremony 2026の後半では、リーダー・サブリーダー体制の説明とともに、2026年度のリーダー・サブリーダー紹介が行われた。

リーダー・サブリーダー体制とは、新社会人生活をバックアップする仕組みとして若手の先輩社員たちが2か月の研修をサポートするもので、電通の伝統的な制度。

4人のリーダー・サブリーダーが牽引する形で新入社員が「Day One 宣言」を行った。

リーダー・サブリーダーを代表して、メディア・コンテンツ事業推進局 戦略部(19班リーダー)の後藤祐希氏、第4ビジネスプロデュース局 アカウントリード2部(7班サブリーダー)の田村顕一朗氏、第4マーケティング局 マーケティングコンサルティング1部(4班サブリーダー)の松實良知氏、第1マーケティング局 エンゲージメントコンサルティング部(20班サブリーダー)の新城早紀氏が登壇。

2019年からの恒例行事となっている「Day One 宣言」は、新入社員全員が同社で目指す人物像「Be」と電通で実現したいこと「Do」を紙に書き、集まった紙を1枚の大きなパネルにして提示するもの。

今年は、例年とは違う趣向を凝らし、生成AIがイメージをビジュアル化していくプロジェクトである「空想AI写真館」を活用して、新入社員を代表して4人の「Day One 宣言」の内容を生成AIで再現した。

空想AI写真館で自分のなりたい姿をビジュアル化した

「空想AI写真館」は、電通とWIT COLLECTIVEが共同で取り組んでいるもので、詳細なプロンプトは不要で、思いついた単語レベルのアイデアから、自分が空想の世界に入り込んだような魅力的な画像を生成できる特徴を持っている。

新入社員の代表の4人も、入社式の前に実際に自らが生成AIを操作し、自分の言葉で生成AI画像の作成を行ったそうで、その完成度とワクワクするビジュアルに心を躍らせている様子だった。

さまざまな「Day One 宣言」が出そろった

社会人に必要な「自由と責任」とは？人事が語る覚悟

会の最後に登壇した電通コーポレートワン 人事オフィス長の塩見研吾氏は、社会人として求められる姿勢について「自由と責任」「自覚と覚悟」というキーワードを挙げた。

電通コーポレートワン 人事オフィス長の塩見研吾氏

塩見氏は、「これまでは授業料を払って教育というサービスを受けていたが、今日からは自分の成果やパフォーマンスに対して対価が支払われる立場になる」と説明し、学生と社会人の違いとして“お金の流れが逆転する”点を強調した。

さらに、「会社にもルールがあり、その中で自由が与えられている。責任のある自由をどう使うかが問われる」と語り、新入社員に主体的な行動を求めた。

また、「社会人として、そして電通の一員としての自覚を持つことが重要だ。働くことに対する覚悟を持ち、日々の業務に向き合ってほしい」と呼びかけた。

これから新入社員たちはリーダー・サブリーダーの下で2か月間のスタートアッププログラムに臨む。今回の取り組みやメッセージを受け、どのように成長していくのか注目される。