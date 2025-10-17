デル・テクノロジーズは10月16日、エントリーレベルのビジネス向けノートPC「Dell Pro 14 Essential」「Dell Pro 15 Essential」と、「Dell ProタワーEssentialデスクトップ」「Dell ProスリムEssentialデスクトップ」の計4製品を発売することを発表した。

「Dell Pro 14 Essential」および「Dell Pro 15 Essential」は、信頼性の高いパフォーマンス、耐久性、長時間バッテリー寿命を手頃な価格で提供するモデルだという。そのため、ディストリビューターやパートナーを含めた幅広いセグメントや業界の顧客に対して、それぞれのビジネスニーズに合わせたソリューションを提供する。

両製品はIT管理を簡素化するよう設計されており、統合セキュリティ、シームレスな管理性、信頼性の高いパフォーマンスを備える。また、Dell Management Portalを使用したクラウドベースの一括管理やアプリケーション公開が可能。

ハードウェアレベルの暗号化、指紋リーダー（オプション）、ロックスロットなどの機能により、ビジネスの安全性担保に加え、軍用規格のテストにより日常使用における信頼性向上に寄与する。

「Dell Pro 14 Essential」「Dell Pro 15 Essential」

Dell Pro EssentialノートPCは柔軟性を重視し、あらゆる作業を行うユーザー向けに設計されており、コンパクトなフォームファクターで信頼性の高いパフォーマンスを提供する。また、ポータビリティとモニター、テンキー（15インチのみ）により、日常的なコンピューティング、オフィスでの生産性、シームレスなマルチタスクを支援する。

「Dell Pro 14 Essential」は、リサイクルアルミニウムとリサイクルスチールを使用した構造で、EPEAT Silver Climate+およびENERGY STAR認証を取得している。一方、「Dell Pro 15 Essential」はパームレストに最大30%のリサイクルプラスチック、底面カバーに50%の再生プラスチックを採用している。

「Dell ProタワーEssentialデスクトップ」「Dell ProスリムEssentialデスクトップ」

「Dell ProタワーEssentialデスクトップ」は、生産性向上をサポートするビジネス向けエントリーデスクトップ。信頼性の高いパフォーマンスと必須のセキュリティ機能を備え、日々のワークロードに対応できるよう設計されているという。

「Dell ProスリムEssentialデスクトップ」は生産性の向上をサポートする省スペースのビジネス向けデスクトップ。同様に信頼性の高いパフォーマンスと必須のセキュリティ機能を備える。

第14世代 インテル Coreプロセッサ、最大32GB DDR5 4800 MT/sメモリを搭載。Dell Pro タワー EssentialのみNVIDIA GeForce RTX 5060ディスクリート グラフィックスまで搭載可能。

また、DisplayPortとデイジーチェーン機能で最大4台のFHDモニター、またはHDMI 2.1ポートとDisplayPortで2台の4Kディスプレイを接続可能。計8つのUSBポートを備え、オプションのSDカードリーダーはRAW画像や動画、バックアップファイルへの迅速なアクセスを実現する。さらに、Wi-Fi 6/6E対応で、ダウンロード速度の向上やラグ、バッファリング、混雑を軽減する。

2つのDIMMスロットで最大32GB DDR5をサポートし、メモリ拡張に対応。最大2TB SSDと2TB HDDで、ストレージの拡張性も備える。また、3つのPCIe拡張スロットでサウンドカードやネットワークカードなどを追加可能。

ハードウェアTPM 2.0チップを搭載し、ロックスロットで物理的にPCを保護する。AutopilotやMicrosoft Intuneを活用して構成と展開を自動化。Dell Management Portalでクラウド経由の管理が可能。資産タグ、ボックスラベル、ProSupport、Dell SupportAssist、ProDeploy Essentialsなど、サポートオプションも提供する。