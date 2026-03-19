マウスコンピューターは3月18日、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、デジタルサイネージ用途に適した大型液晶ディスプレイ6モデルを発売開始した。

同製品は、商業施設や店舗、企業の受付、会議室、公共施設などでの情報表示や広告配信に適したデジタルサイネージ向け大画面ディスプレイ。

42.5型から98型まで、設置環境に応じた6サイズ展開

同製品は小規模な店舗から大型商業施設、公共空間まで、設置場所に応じて、42.5型、55型、65型、75型、86型、98型から選べる6サイズをラインアップ。用途や設置スペースに合わせた柔軟な運用が可能だ。

4K対応で細部まで鮮明表示、明るい環境でも視認性を確保

3,840×2,160の4K解像度に対応し、細かな文字やグラフィックも高精細に表示します。広告や案内表示など、情報量の多いコンテンツも見やすく表示できる。

高輝度パネルを採用し、商業施設や店舗などの明るい環境でも見やすい表示を実現する。

Android OS搭載でPC不要、単体でコンテンツ再生が可能

全モデルにAndroid OSを搭載しており、本体内蔵のメディアプレイヤーを使って動画や写真を映し出せる。

パソコンなどの再生機を使わず運用可能で、複雑なケーブル配線接続を行うことなく、展示や運用が可能。

HDMIやLANなど多様な接続に対応

HDMI、LAN、RS-232Cなどの入力端子を搭載しており、PC やメディアプレーヤー、サイネージシステムとの接続に対応する。