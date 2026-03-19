マウスコンピューターは3月17日、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、31.5型4K液晶ディスプレイ「ProLite XB3294UHSCP-B1J」を販売開始した。

31.5型の大画面と4K解像度で広い作業領域を実現

同製品は31.5型の大画面VAパネルを採用、4K（3,840×2,160）解像度に対応している 。 広い作業領域と高精細表示により、オフィスワークからクリエイティブ用途まで幅広い用途で利用可能。

USB Type-C接続（最大95W給電）に対応

USB Type-C（DisplayPort Alt Mode）に対応し、映像出力と最大95Wの電源供給をケーブル1本で行えるため、ノートパソコンとシンプルに接続できる。

USBハブ機能を搭載しており、キーボードやマウスなどの周辺機器をディスプレイ側へ接続可能。

高さ調整・チルト・スイーベル対応の多機能スタンド

高さ調整（最大150mm）、チルト、スイーベルに対応したスタンドを搭載。環境に応じて、最適な視聴位置に調整できる。

また、ブルーライト低減機能とフリッカーフリーLEDバックライトを搭載している。