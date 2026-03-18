NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクおよび楽天モバイルの5社は3月18日、非常時における通信の代替手段の提供を目的として、非常時の通信を支える「JAPANローミング」を4月1日に開始することを発表した。

これにより、大規模な災害や障害などにより契約中の通信事業者の通信サービスを利用できない場合でも、ユーザーは代替手段として他の通信事業者のネットワーク（4G LTE）に一時的に接続し、一部の通信を利用可能となる。

提供のイメージ

取り組みの背景

携帯電話サービスは日常生活や経済活動に不可欠なライフラインであり、地震や台風といった大規模災害時や、通信設備の大規模障害発生時においても、継続的に通信サービスを利用できる環境を整備することが重要とされる。

携帯5社はこれまでも、非常時における通信代替手段として、固定電話や公衆電話のほか、「00000JAPAN」などの無料Wi-Fiサービスの利用を呼びかけてきた。しかし、ユーザーの近くに代替手段がない場合の通信手段の確保が課題となっていた。

JAPANローミングについて

同サービスは、大規模災害や大規模障害などにより契約中の通信事業者の通信サービスが利用できない場合に、ほかの通信事業者が救済用のネットワークを提供する。

なお、同サービスは災害などが発生した場合の代替手段であり、携帯5社は固定電話・公衆電話・固定インターネット回線・「00000JAPAN」などのほかの代替手段も併せて利用することを勧めている。

提供方式

同サービスは被災事業者の被害状況などに応じて、フルローミング方式と緊急通報のみ方式の2種類の方式で提供する。提供の方式は、携帯電話サービスが利用できないエリアおよび対象人数、通信設備の状況などを踏まえ、携帯5社間で協議の上で決定される。

フルローミング方式は、利用中のスマートフォンが同サービスに対応している場合に、フルローミング方式では自動でほかの通信事業者のネットワークに接続され、携帯電話のピクトが「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示される。

緊急通報のみ方式では、ネットワークを「手動選択（自動選択をオフ）」に設定の上、契約中の事業者以外のネットワーク名を選択して利用できる。