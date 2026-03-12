マウスコンピューターは3月12日、液晶ディスプレイブランド「iiyama」（呼称：イイヤマ）より、15.6型フルHD対応ポータブル液晶ディスプレイ「ProLite P1671HSC-B1J」を発売開始した。価格はは1万7,930円から（税込）。

700g、奥行12mmの軽量薄型設計

同製品は、従来モデル「ProLite X1670HC」の後継機種として、持ち運びやすい薄型・軽量設計はそのままに、USB Type-C接続による映像入力および給電に対応した。

持ち運びを考慮した奥行12.0ｍｍの薄型設計と、本体重量約700gの軽量設計が採用されており、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できる。

USB Type-C 接続に対応

USB Type-C 端子を搭載しており、DisplayPort AltMode 対応機器と接続することで、映像入力をケーブル1本で行える。

USB Power Delivery（PD）15Wに対応した機器と接続した場合は、PCからの電源供給もケーブル1本で行うことがで可能。

ACアダプターとの接続による電源供給にも対応しており、利用環境に応じて柔軟に電源を供給できる。

USB Type-C 非対応機器向けに mini HDMI 端子も搭載しているため、幅広い機器との接続が可能。