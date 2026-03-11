9to5Linuxは3月4日(現地時間)、「Ubuntu, Fedora, Linux Mint Discuss Age Verification Amid California Law Backlash - 9to5Linux」において、米カリフォルニア州が2027年1月に施行する新たな法律に対するLinuxコミュニティの反応を伝えた。

OSに年齢確認を求める「デジタル年齢保証法」とは

法律は「デジタル年齢保証法(Digital Age Assurance Act)」と呼ばれ、未成年者保護を目的に、オペレーティングシステム(OS: Operating System)に対してユーザーの年齢確認を義務化するもの。同法の下では、アプリ配布時にユーザーの年齢層を開発者へ伝える仕組みが必要となる。

Ubuntuデスクトップの画面。Linuxディストリビューションでも年齢確認義務化を巡る議論が始まっている 出典: Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Linuxディストリビューションへの影響

デジタル年齢保証法は特定のOSに限らず、あらゆるディストリビューション、デスクトップ環境、アプリ配布基盤に影響を及ぼす可能性がある。FlathubやSnap Storeのようなアプリ配信サービスも対象となり、広範な変更が求められる見通しだ。

背景には、未成年の安全確保を目的とした国際的な規制強化の流れがある。欧州では2024年に「デジタルサービス法(DSA: Digital Services Act)」が施行され、2025年には年齢確認の強化を求める指針が追加された。こうした動きは地域を越えて広がり、世界的な基準として定着しつつある。

UbuntuやFedora、Linux Mintで議論が始まる

この法律に対し、Linuxディストリビューション「Ubuntu」の開発コミュニティでは、D-Busインタフェース(アプリケーション間の対話システム)の追加を提案する投稿が行われた。しかし、Ubuntuの支援企業「Canonical」は現時点で具体的な対応方針を示さず、法的検討を進めている段階にあると説明した。提案はあくまでコミュニティ内の意見交換と述べ、距離を置く姿勢をみせている。

9to5Linuxによると同様の議論はFedoraやLinux Mintでも始まっており、各プロジェクトが将来の規制強化に備えて検討を進めている段階とされる。一方で、MidnightBSDはカリフォルニア州向けのデスクトップ利用を禁止する判断を下し、対応方針の違いが明確になりつつある。

プライバシーとオープンソースへの懸念

一方、自由度の高い環境を重視する開発者や利用者からは、個人情報の扱いに対する懸念が強まっている。正確な生年月日を推測可能にする仕組みが監視強化につながる可能性や、匿名性を損なう危険性が指摘され、議論は続いている。

技術的課題と今後の議論

このような状況の中、System76の最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)を務めるCarl Richell氏は3月5日(現地時間)、法律の負の側面を指摘する声明を発表した。9to5Linuxによると、同氏は3月9日、米コロラド州上院議員と面会し、オープンソースソフトウェアを法律から除外することを提案したという。

デジタル年齢保証法は未成年者保護を目的とした法律だが、技術的な実装方法は示しておらず、実効性に疑問が残る。また、前述の声明で指摘しているように、子どもが平然とうそを付き、制限を突破する技術力を身につけ、さらに保護も満足にできない悪法となる懸念も指摘されている。

未成年者保護を理由に、個人情報の収集を義務化する世界的な流れが生まれており、利用者の自由と安全確保の両立があらためて問われる局面となっている。