エデンレッドジャパン、フリー、リゾートワークスは3月4日、3社が実施する「#第3の賃上げアクション2026」において、家計負担軽減・暮らしサポート効果の高い“福利厚生”の活用を全国の企業に広げるため、「＃第3の賃上げ 北海道アクション」を指導すると発表した。

「第3の賃上げ」とは

3社が掲げている「第3の賃上げ」とは、家計の負担軽減を果たし、“実質手取りを増やす”ことが可能な福利厚生サービスを活用した“賃上げ”を指す。

手取りを増やす福利厚生としては、食事補助、社宅、企業型確定拠出年金などがある。

また、家計の負担を軽減する福利厚生としては、割引クーポン、家事・育児サポート、介護サービスなど生活支援サービスがある。

「#第3の賃上げ」プロジェクトの概要

同プロジェクトでは、継続的な賃上げが議論されている中、福利厚生を活用する「第3の賃上げ」を採用するという「#第3の賃上げアクション」を広く呼びかける。

また、特設プロジェクトサイトにて福利厚生を積極活用する企業として賛同企業を紹介し、その輪を広げていく。

「北海道アクション」始動の背景

北海道では、次世代産業の育成に伴い採用需要が高まる一方、生産年齢人口の減少率が全国平均を上回っており、深刻な人手不足が長期化している。

また、道内の春闘賃上げ率は全国平均に及ばず、十分な水準とは言えないほか、全国一高い電気料金をはじめとする生活コストの高騰が従業員の家計を直撃しており、実質賃金の低下が顕著になっている。

こうした背景を踏まえ、2026年は福利厚生の活用を通じて地域企業の人材戦略を支援する「地域グロースアクション」を北海道で実施する。同アクションを通じて、道内企業の人材獲得と従業員の生活実感向上を後押しし、地域経済の持続的な成長に貢献する構え。