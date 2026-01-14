NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）を代表機関とし、A-Drive、ドコモ・テクノロジ、スタンレー電気で構成されるコンソーシアムは1月14日、協力機関である千歳市、公立千歳科学技術大学、アイサンテクノロジー、東海理化、スマートモビリティインフラ技術研究組合と共同で、自動運転バスの走行に関する実証実験を1月14日から1月24日まで実施することを発表した。

実証ではIOWN APN（All-Photonics Network）や高度WiGigなどの先端通信技術を活用した大容量データ伝送、および積雪などの路面状況を反映した柔軟な走行制御の検証を通じ、降雪・積雪環境下における大型バスの自動運転走行を実施する。

今回の実証は総務省の令和6年度補正予算「地域社会DX推進パッケージ事業（自動運転レベル4検証タイプ）」に採択されて実施する。今回の実証により、寒冷地特有の課題を解決する次世代型自動運転サービスの確立を目指すという。

実証のイメージ

実証の背景と目的

北海道千歳市は冬季の降雪や積雪など、豪雪・寒冷地特有の環境が交通に深刻な影響を与える地域である。特に、積雪に伴う視界不良や道路閉塞は、自動運転の安定運行にとって大きな課題となっている。

全国的にバスドライバー不足により路線バスの減便や廃止が相次ぐ中、千歳市においても持続可能な公共交通の確保が喫緊の課題とされている。一方で、千歳市には公立千歳科学技術大学や新千歳空港、建設中の大規模半導体製造工場が立地しており、通勤・通学・来訪者を含めたバス利用者の増加が見込まれている。

こうした背景を踏まえ、コンソーシアムによる実証では、豪雪・寒冷地特有の自然条件においても安定的かつ持続可能な公共交通サービスを実現するため、自動運転バスの実装に必要な技術を検証する。

実証の概要

今回の実証では、豪雪・寒冷地において自動運転バスを安全かつ安定的に走行させるための先端通信技術と運行制御技術の有効性を検証する。特に、積雪や気象条件の急変といった寒冷地特有のリスクに対しても安定した自動運転を継続するため、通信の安定性確保と路車協調データの2つの観点から多角的な実証を行う。

大容量データを伝送可能な通信環境の実現

IOWN APNや高度WiGigといった通信技術を活用し、走行中の膨大なセンサーデータを低遅延に伝送する仕組みを検証する。加えて、キャリア5G / LTE回線と5Gワイドによる優先制御を適用することで、電波状況が変動する環境下でも車両制御に必要な情報を安定的に送受信できることを確認する。

また、docomo MEC（Multi-access Edge Computing）を活用して地域内でデータ処理を行い、積雪や除雪状況を反映した3Dマップを迅速に生成することで、寒冷地における路面状況を細かく把握しながら安全走行を可能とする通信・制御基盤の有効性を検証する。

雪道の状況に合わせた柔軟な自動運転走行の実現

道路灯や信号機からリアルタイムに取得する積雪・路面情報と、車載のLiDARや車両センサー情報を統合し、docomo MEC上でリアルタイムに処理することで、自動運転における走行経路や制御に反映させる。これにより、積雪状況や除雪作業の進捗に応じて走行経路を柔軟に変更できるかを検証する。

さらに、突発的な降雪や気象条件の変化にも即時に対応するために、取得した情報を統合反映できる仕組みを構築することで、豪雪・寒冷地に適応した安定的な自動運転サービスの実現可能性を確認する。

運行路およびバス停車所