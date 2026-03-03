北海道電力は2月27日、農林中央金庫を借入先とする「グリーンローン」による資金調達を実施したと発表した。借入時期は2026年2月、借入総額は20億円。カーボンニュートラルの実現に貢献するグリーンプロジェクトに限定した資金使途とする。

資金の使用用途

ほくでんグループは、2025年3月26日に公表した「ほくでんグループ経営ビジョン2035」において、サプライチェーン排出量（スコープ1＋2＋3）を2013年度比で2030年度に46%削減、2035年度に60%削減する目標を掲げており、2050年の北海道における「エネルギー全体のカーボンニュートラル」の実現に向け、さまざまな取り組みを進めている。

今回のグリーンローンは、同社が「ほくでんグループ経営ビジョン2035」に基づき2025年8月に改定した「北海道電力グリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク」の適格クライテリアに基づくグリーンプロジェクトのみに資金使途を限定するもの。

同フレームワークは、第三者評価機関のDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンより各種基準への適合と適格性の評価を得ているとのことだ。

同社はこのローンを通じて、脱炭素化移行への取り組みについて金融機関をはじめとした幅広いステークホルダーに深く理解してもらうとともに、資金調達の多様化・安定化につなげたいとしている。

ほくでんグループは、ESG（環境・社会・ガバナンス）を重視し、オール北海道での幅広い連携・協働に努め、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進める「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献していくとしている。