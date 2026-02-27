デンソークリエイトは2月27日、要求定義から設計、実装、レビュー、テストまでの一連の開発工程を横断して支援するAIエージェントプラットフォームとして「DC Agentiqs」の提供を開始したことを発表した。

昨今では業界を問わずAIサービス活用に向けた期待が高まる一方、ソフトウェア開発現場では「プロセスやツールへの非対応」「AI出力結果のばらつき」などといった課題から、そのまま成果物として活用することが難しいケースも存在している。そうした課題の解決に向けて開発されたDC Agentiqsは、工程ごとの部分最適ではなく、開発プロセス全体をひとつの流れとして捉え、継続的に活用できる仕組みを提供するAIエージェントプラットフォーム基盤とのこと。その特徴として、「開発品質を前提としたAIエージェント基盤」「ワークフローによる再現性の確保」「組織で進化するAI活用」「デンソークリエイト製品の知能化」が挙げられるという。

開発品質を前提とした基盤としての性能については、HITL(Human in the Loop)・長期記憶・根拠提示・履歴活用(RAG)などを標準搭載し、過去の検討経緯や設計意図を踏まえながらAIを活用できるため、長期プロジェクトにおいても文脈を維持した支援が可能とのこと。さらに設計ツールやOffice製品との連携も可能で、成果物作成を実務レベルで支援するとしている。

またAI処理とルールベース処理を組み合わせたワークフロー機能により、タスクの構造化が可能に。利用者やタイミングに依存せず一定水準のアウトプットが実現されるといい、網羅性や再現性を確保しつつ、AI活用による生産性向上を実現できるとした。

加えて、AIエージェントやナレッジ、ワークフローはチーム内で共有でき、個人の工夫を組織資産として蓄積するとともに、プロジェクトを重ねるごとに精度を高めることも可能。また設計ツール「Next Design」、レビュー議事録作成ツール「Lightning Review」、工数管理・プロジェクト管理ツール「TimeTracker」などのデンソークリエイト製品を知能化しているため、課題解消に向けてその性能を活用できるとしている。