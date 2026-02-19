Windows Centralは2月18日(現地時間)、「Microsoft confirms next Windows 11 feature drop with new Taskbar, Emoji, and Settings updates - here's what's coming to your PC very soon｜Windows Central」において、Windows 11の次期プレビュー更新プログラムに導入が予想される新機能を伝えた。

これは2月17日(米国時間)にWindows Insider ProgramのプレビューチャネルからリリースされたWindows 11ビルド26100.7918および26200.7918(KB5077241)の更新情報に基づく内容。このビルドバージョンにおいて重大な不具合が発見されなければ、2月24日ごろに正式リリースされる見込みだ。

新機能の他、パフォーマンスおよび信頼性向上に向けた改善を導入か

Windows Centralが取り上げた次期プレビュー更新プログラムに導入が予想される新機能は次のとおり。

KB5077241にはこれら新機能の他に、さまざまな機能のパフォーマンスの改善および信頼性の向上が導入されている。近年、Windows 11は信頼性の低下が問題視され評価の低下につながっていたが、最近になりMicrosoftは信頼性の向上に向けた取り組みを開始。次期プレビュー更新プログラムでは、その成果の一端が導入される見込みだ。

現在、このアップデートはWindows Insider Programのプレビューチャネルの参加者のみが利用可能。一般ユーザーは、2月24日(米国時間)にリリースが予定されているプレビュー更新プログラムの展開開始を待つ必要がある。