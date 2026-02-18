Windows Latestは2月9日(現地時間)、「Google tests optional Chrome auto-launch on Windows 11, fixes ZIP drag-and-drop freezes」において、GoogleがWindows 11でサインイン時にChromeを自動起動できるオプションをテスト中だと伝えた。この機能を有効にすると、Windowsを立ち上げたらアプリを手動で立ち上げることなくすぐにブラウジングを始められるようになる。

一部のCanaryビルドで利用可能に

PCにサインインしたとき、まず最初に行うのがWebブラウザを開いてインターネットにアクセスすることだという人も多いだろう。この場合、わざわざタスクバーやスタートメニューからWebブラウザーのアイコンをクリックして起動を待つのすら煩わしいと感じることがある。Googleがテストを開始したChromeの自動起動オプションは、まさにそういったユーザーをターゲットにしたものだ。

この機能が利用可能になったChromeでは、設定の「On startup（起動時）」のページに、新たに「Launch Chrome when Windows starts（Windowsの開始時にChromeを起動する）」というオプションが追加される。このトグルをオンにすることで、次回以降Windowsにサインインした際に、Chromeが自動的に立ち上がるようになる。

この自動起動オプションは、Chromeの起動体験を向上させることを目的としている。ログイン後すぐにブラウザが利用可能になることで、ユーザーは手動でアプリを立ち上げる操作を省くことができる。ただし、この機能を有効にすると、Chromeはバックグラウンドで常に実行されるため、システムリソースの一部を常時消費するようになる点には留意が必要だ。

Windows Latestによると、この自動起動オプションはすでに一部のWindows版のCanaryビルドで利用可能になっているという。ただし、すべてのユーザー向けに展開されているわけではないようで、筆者の環境ではまだ確認することができなかった。利用可能になったCanaryビルドでは、メニュー下の通知欄に自動起動を許可するように促すメッセージが表示され、そこから有効化することもできるとのこと。無効化したい場合は、前述の設定オプションでトグルをオフにすればよい。

この自動起動機能は現在のところテスト段階であり、一般公開されるかどうかは確定していない。Chrome Canaryは将来の機能を先行して実装するテストビルドであり、ここでの評価に基づいて正式版への採用が判断される。ChromeのCanaryビルドは次のページからダウンロードできる。

Canaryビルドでテスト中の機能は、ユーザーコミュニティーやエンタープライズユーザーからのフィードバックや評価によって今後の方向性が決まることになる。この新しいオプションが気になるユーザーは、Canaryビルドを試して積極的にフィードバックすることをお勧めする。