Windows 11には「Microsoft Edge」というWebブラウザが標準搭載されている。WebブラウザとしてはGoogle Chromeが絶大な人気を誇っているが、Windows 11に標準搭載されているEdgeもそれなりのシェアを持っている。

実のところ、Edgeの中身はChromeとほとんど同じだ。Chromeが使っているコンポーネントをベースにしつつ、Microsoftが自社向けにカスタマイズや独自の機能を追加したものがEdgeなのだ。さらに、MicrosoftはEdgeに便利な機能を追加しているが、こうした機能はあまり知られていない。本稿では、そうしたMicrosoft Edgeの隠れた便利な機能を紹介する。

WebページをWindowsアプリにする

Microsoft Edgeには、WebページをWindowsのアプリのように登録してしまう機能がある。この機能はとても便利なのだが、あまり知られていないように思う。使ったことがなければ一度使ってみよう。普段使いのWebブラウザはGoogle Chromeだったとしても、よく使うWebページについてはEdge経由でアプリとしてWindowsに登録してしまうのは悪くない方法だ。

まず、アプリとして登録したいWebページを開き、メニューから［その他のツール］→［アプリ］→［○○のインストール］を選択する。

ダイアログが表示されたら、ダイアログの［インストール］をクリックする。

今度は次のように対象のWebページをアプリとして実行している状態のウィンドウが起動する。同時にダイアログも表示され、次の項目の選択ができるようになる。

タスクバーにピン留めする

スタートにピン留めする

デスクトップショートカットを作成する

デバイスログイン時の自動開始

必要な機能にチェックを入れたら、［許可］をクリックする。タスクバーからアプリを起動することが多ければタスクバーにピン留めを、スタートメニューから起動することが多ければスタートにピン留めをしておくと便利だ。

アプリとして起動してきたWebページ

登録したアプリはメニューから［その他のツール］→［アプリ］→［アプリの表示］から一覧表示させることができる。不要になったらここからアプリを削除する。

登録されているアプリの一覧

Webページとの相性もあるが、Webページによっては通常のアプリと見分けがつかない状態になる。便利な機能なのでぜひ一度試してもらいたい。

Webページをタスクバーやスタートメニューに登録する

上記とかなり似た機能だが、アプリのように独立して動くのではなく、通常のMicrosoft Edgeで閲覧するためのショートカットとしてWebページをタスクバーやスタートメニューに登録する機能も用意されている。独立したアプリのように扱うのではなく、あくまでも便利なブックマークとしてタスクバーやスタートメニューを使いたい場合はこちらの機能を使用する。

メニューから［その他のツール］→［タスクバーにピン留めする］または［その他のツール］→［スタート画面にピン留めする］を選択すればよい。

タスクバーに登録するかどうかを確認するダイアログが表示されるので、許可すれば登録が行われる。毎日頻繁にアクセスするWebページはこの方法で登録しておくと、素早くアクセスできる。

アドレスバーで使われる検索エンジンをGoogleに変える

現在のWebブラウザはアドレスバーが検索フィールドにもなっており、アドレスバーに入力した文字列はそのままインターネット検索エンジンで検索される。この機能は便利だが、検索結果を表示する際に、検索エンジンの選択肢が表示されないという問題がある。Edgeでは、検索エンジンとしてMicrosoft Bingが設定されているため、検索結果に違和感を覚えるユーザーが多いはずだ。

Edgeでもアドレスバーからの検索はGoogle検索にしたいというユーザーがほとんどだろう。この設定は便利というよりは、必須というユーザーが大半だと考えられる。

アドレスバーから利用される検索エンジンは設定で変更することができる。メニューから［設定］を選択し、［プライバシー/検索/サービス］→［検索と接続されたエクスペリエンス］→［アドレスバーと検索］→［アドレスバーで使用する検索エンジン］を［Google］に設定する。

設定場所はしばしば変更になる。上記で該当ページが見つからない場合は、設定ページを開いたあと「設定の検索」に「バーの検索エンジン」と入力して対象を探してみよう。

Edgeのアドレスバーから検索を行い、普段と異なる検索結果が表示されているなら、検索エンジンがMicrosoft Bingに設定されていることを疑ってみよう。普段Googleを使っているなら、検索エンジンをGoogleに変更することで、これまでと同じ検索体験を得ることができる。

Chrome派も使うべき、Microsoft Edgeの便利機能

Microsoft EdgeはWindows 11に標準搭載されているWebブラウザだ。単なる閲覧ツールにとどまらず、Webページをアプリのように扱う機能や、タスクバー・スタートメニューへの素早い登録機能など、日常の操作効率を高める仕組みを備えている。これらの機能を活用することで、よく使うWebサービスへデスクトップアプリ同様の感覚でアクセスでき、作業動線を短縮できる。普段のWebブラウザがGoogle Chromeであっても、用途に応じてEdgeを併用する価値は十分にある。

アドレスバー検索の既定エンジンがMicrosoft Bingになっている点は見落とされがちだが、設定変更によりGoogle検索へ切り替えることができる。Edgeは「標準だから使うもの」ではなく、「機能を選んで活用するツール」として捉えて活用することで、その本領が発揮される。