テレビ朝日とKDDIスマートドローンは12月25日、ドローンポートを活用した遠隔操作による災害報道の実現に向けた取り組みを開始することを発表した。この取り組みを通じて得られた知見をもとに、今後は石川県能登半島全域をはじめ全国へ配備が進むドローンポートを活用し、広域的な災害報道ネットワークの構築を目指すという。

KDDIスマートドローンは平時や有事を問わずドローンを活用する「フェーズフリー」な社会基盤の構築を目指し、災害発生時に迅速な状況把握を可能にするドローンポートを全国1000カ所に配備することを進めている。

その第一歩として、2025年10月には石川県内で「Skydio Dock for X10」を常設し、能登地域での災害対応力強化に向けた準備を進めている。今回の連携は全国展開の取り組みを報道機関との協働へと拡張するものであり、災害時における報道機関との連携フローや、空撮映像の報道利用に向けた検証を実施する。

Skydio Dock for X10

緊急報道との連携確認の様子

背景と目的

近年激甚化する自然災害に対し、報道機関は正確かつ迅速な情報伝達が求められている。報道ヘリコプターや地上からの撮影に加えてドローンの活用が進んでいるが、災害現場へ操縦者を派遣する従来の取材では、到着までのタイムラグや二次災害のリスクがあった。

今回の両社の取り組みでは、現地に常設されたドローンポートを遠隔操作することで、発災直後の初動の空白時間を埋め、安全かつ迅速に被災状況を視聴者に伝達する新たな報道体制の構築を目指す。

取り組みの内容

映像伝送品質の確認では、遠隔操作により撮影されたFPV映像（一人称視点映像）を含むデータが、災害報道に耐えうる画質および遅延レベルであることを実証する。

また、報道連携フローの構築として、発災時にテレビ朝日の要請に基づいて現地のドローンが自動離陸し、撮影した映像を即座に報道フロアへ伝送する一連のワークフローを策定する。

さらに、災害現場では報道ヘリコプターとドローンが空域を共有することになるため、運航管理体制の検証として、KDDIスマートドローンの運航管理システムを活用して有人機と無人機が安全に共存するためのシステムを検証する。