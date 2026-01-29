インターネットイニシアティブ（IIJ）は1月28日、「IIJセンシングデータマネジメントサービス」において、現場作業者の熱中症リスクを予測する新機能の提供を開始した。

IIJセンシングデータマネジメントサービスのシステム構成イメージ

暑さ指数と心拍数から熱中症リスクを予測

IIJセンシングデータマネジメントサービスは、センサー機器で取得したセンシングデータを活用し、企業の業務改善および品質向上を支援するサービス。今回提供を開始した「熱中症リスク予測」機能は、作業現場の「暑さ指数（WBGT）」と、作業者が装着するウェアラブルセンサーから取得した「心拍数」を組み合わせることで、個人ごとの熱中症リスクを予測するもの。

個人ごとに装着するウェアラブルセンサーで測定できる安静時および活動時の心拍数から「作業強度」を定義し、日本産業衛生学会が提唱する基準に基づいて、熱中症リスクを「高」「中」「低」「対象外」の4段階で予測する。環境要因と個人ごとのデータを組み合わせることで、個人ごとの作業や運動の激しさや暑さへの慣れを考慮した、きめ細やかな熱中症リスク予測が可能になるという。

予測された作業者ごとのリスクはあらかじめ設定した通知先にメール／Microsoft Teams／Slackで通知することで、休憩や水分補給を促す指標とし、熱中症の早期発見により重篤化防止にも活用できるとしている。

IIJセンシングデータマネジメントサービスを利用している顧客は、本機能を追加費用なしで利用できるが、WBGTもしくは簡易WBGTを計測するセンサーと心拍数を計測するウェアラブルセンサーの購入が必要となる。WBGTを計測するセンサーはAC駆動のものと電池駆動のものが用意されており、このほか温度と湿度から算出できる簡易WBGTのみ取得可能な温湿度センサーも利用できる。心拍数を計測するセンサーは1機種。