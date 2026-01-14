マウスコンピューターは1月14日、クリエイター向けブランド“DAIV”（呼称：ダイブ）より、AMD Radeon AI PRO R9700およびAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX プロセッサを搭載したワークステーションを販売開始した。

AMD Radeon AI PRO R9700とAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX プロセッサを搭載した「DAIV FW」シリーズ

ラインアップの一つである「DAIV FW-P9A70」は、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX プロセッサ、AMD Radeon AI PRO R9700、メモリ64GB、1TBのM.2 SSDを搭載し、販売価格は399万9,800円（税込）。

AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載

Ryzen Threadripper PRO 9995 WXはシリーズ最上位モデルとして、 96コア/192スレッドを搭載し、 VFX制作、シミュレーション、AIモデルの開発といった高負荷な用途に適している。

TRX50チップセットにより、高速DDR5メモリ（最大1TB）およびPCIe 5.0による高帯域幅データ転送に対応する。

AMD Radeon AI PRO R9700 グラフィックスカード搭載

AMD Radeon™ AI PRO R9700グラフィックスカードは、ローカルAI処理能力の需要増加に対応するために特別に設計されている。

RDNA 4アーキテクチャを採用し、32GBのビデオメモリを搭載したこのグラフィックスカードは、最先端のAIアクセラレータによって前モデルよりもAIスループットが向上している。

新しいDAIVのシャーシデザイン

新しいシャーシのデザインは、ハイエンドパーツに要求される大型シャーシを実現すると同時に、圧迫感を感じさせない曲面を用いたアイコニックなシルエットが特徴。

これまでのDAIVデスクトップとはまったく異なるデザインながら、これまでのDAIVデスクトップの象徴だったハンドルとキャスターは継承されている。