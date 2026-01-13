Microsoftは1月9日(米国時間)、「Announcing Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (Dev & Beta Channels)｜Windows Insider Blog」において、IT管理者によるMicrosoft Copilotのアンインストール方法を公開した。

これはWindows Insider ProgramのDevおよびBetaチャネル向けにリリースされたWindows 11 Insider Previewビルド26220.7535(KB5072046)のリリースアナウンスの中で発表された。管理対象デバイスの一部ユーザーを対象とするアンインストールを提供するという。

アンインストールの条件と手順

Microsoftの発表によると、Copilotは次の条件を満たすWindows 11デバイスおよびユーザーからアンインストール可能とされる。

Microsoft 365 CopilotおよびMicrosoft Copilotの両方をインストールしている

Microsoft Copilotアプリはユーザーによってインストールされていない

Microsoft Copilotアプリを過去28日間起動していない

これら条件を満たす場合に限り、デバイスの管理者は次の手順でMicrosoft Copilotアプリをアンインストールすることができる。

グループポリシーエディターを開く 「ユーザーの構成」→「管理用テンプレート」→「Windows AI」→「Microsoft Copilotアプリの削除」に移動する 新しいポリシー「RemoveMicrosoftCopilotApp」を有効にする

この手順を実行すると条件を満たすデバイスからMicrosoft Copilotアプリが一度アンインストールされる。従業員に対してMicrosoft 365 Copilotの使用を強制したい場合に活用できそうだが、ユーザーは必要に応じてCopilotの再インストールが可能。さらに手動で再インストールしたCopilotを本ポリシーで削除することはできないという。

このポリシーはWindows 11 Enterprise、Pro、EDU SKUの各エディションでサポートする。段階的な展開の対象となっており、ビルド26220.7535(KB5072046)をインストールしてもすぐに利用できるとは限らない点に注意が必要だ。