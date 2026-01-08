マネーフォワードは1月8日、請求発行・回収業務AI BPO(Business Process Outsourcing)サービス「マネーフォワード おまかせ請求回収」の提供を開始すると発表した。

新サービス提供の背景

昨今、多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む一方、請求業務においては、目視による入金消込作業や紙の口座振替依頼書の処理、未入金請求の催促など、人手を要するアナログで属人的な作業が多く残されている。

これまで同社は「マネーフォワード 掛け払い」を通じ、システムとBPOを組み合わせた請求代行サービスを提供してきた。その中で、企業ごとに異なる複雑な運用ルールや多様な課題があり、従来の固定的なアウトソーシングだけでは解決しきれないニーズを実感していたという。こうした背景から、各社のプロセスに合わせて委託内容を柔軟にカスタマイズできるAI BPOとして、新サービスの提供を開始する。

新サービスの概要

新サービスは、請求書の発行から入金消込、口座振替依頼書の処理、未入金催促まで、煩雑な請求業務をシステムと企業ごとの課題に応じた柔軟な業務代行オプションの組み合わせにより、ワンストップで提供する。高機能なシステムと専門オペレーターによる最適な業務プロセスとして提供することで、企業の請求業務の効率化と品質向上を支援するという。

また、基本のサービス内容に加えて、企業ごとの事業特性や社内体制に応じた委託内容をカスタマイズできる柔軟な業務代行オプションを備え、システムだけでは対応しきれない属人化した業務や繁忙期のみのサポートなど、課題に応じた最適な委託内容を選択できるとのこと。

さらに、内部オペレーションの各所にAIを順次実装して業務を効率化し、従来ミスが発生しやすかったアナログな工程を自動化することで、処理の正確性とスピードが向上するとしている。