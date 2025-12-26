マネーフォワードは12月25日、「マネーフォワード クラウド経費」において、AIエージェント「経費申請サポートエージェント」を一部ユーザー向けに提供開始すると発表した。同エージェントは、経費精算時の申請不備や差し戻しを削減し、申請内容の確認作業にかかる負担を軽減することで、申請者と承認者双方における経費精算業務を効率化するという。

「経費申請サポートエージェント」を提供する背景

経費精算業務では、月に1～2回程度しか経費申請を行わない従業員も多く、社内ルールを十分に把握しないまま申請を行い、経費科目の誤選択や入力漏れといった不備が多く発生しているため、不備による差し戻しや再申請の手間が生じ、従業員は時間的・精神的な負担があったという。

また、承認者側においても、提出された申請内容が社内ルールに準拠しているかを一つ一つ手作業で確認・判断する必要があり、業務負担となっていたほか、ルールに明記されていないイレギュラーなケースでは、承認判断の属人化を招き、標準化も困難だったとのこと。

「経費申請サポートエージェント」の概要

経費申請サポートエージェントは、領収書画像をアップロードするとAI-OCRが自動で情報を読み取り、生成AIが社内の経費申請ルールと照合しながら適切な経費科目の提案や、未入力項目への入力提案を行う。

さらに、申請内容が社内ルールに準拠しているかを自動でチェックし、ルールに合致しない場合には、根拠も含めた修正提案がアラートとして表示される。これにより、申請者は経費科目などの入力で迷うことなく正確な申請ができ、承認者は申請内容の自動チェック結果を確認するだけで、適切で迅速な承認作業を行うことを可能としている。今後、チャットUIによる対話形式での問い合わせなど、機能を拡充していく予定だ。