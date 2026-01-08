富士フイルムビジネスイノベーションは1月8日、企業のマーケティングDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するクラウド型マーケティングプラットフォーム「Revoria Cloud Marketing（レヴォリア クラウド マーケティング）」の新たなAI機能として、ペルソナの生成から最適な広告案の提案までを自動化する新機能「ペルソナAI」のベータ版を提供開始することを発表した。

今回提供を開始する「ペルソナAI」は、日本の人口分布統計データを学習したAIモデルが「仮想消費者への市場調査」を行い、データに裏付く高精度なペルソナを生成する。生成したペルソナに基づき、最適な広告キャッチコピーやキーワードを複数提案する。

これにより、従来属人化しやすかったターゲット設定や広告プランニングを、データに基づき効率的かつ高精度に実施できるようになる。

サービス開発の背景

デジタルマーケティングは、「誰に（ターゲット）」「何を（訴求軸）」届けるかという初期設計が成果に影響する。しかし、高精度なペルソナ設計には多大なコストと高度な市場調査のノウハウが求められる。そのため、多くの企業ではマーケティング業務が担当者の経験や勘に依存するケースが多く、属人化が課題となっている。

富士フイルムBIはこうした課題に対し、独自のAIによるデータに基づく模擬調査を通じて、最適なターゲット設定と広告プランニングを素早く実施できる新機能を開発した。

「ペルソナAI」の特長

「ペルソナAI」は日本の人口分布統計データを学習したAIモデルにより「仮想アンケート」を実施し、統計的なデータに基づく高精度なペルソナを自動生成する。AIにより数百～数千人分の回答データを取得できるため、マーケティングプランの精度向上に寄与する。さらに、生成したペルソナはこれまで気付かなかった新たなターゲット層の発見にもつながり、商品開発にも応用できる。

また、生成したペルソナに基づき、ターゲットの心に刺さる広告キャッチコピーやキーワード案を複数提案する。専門的なノウハウが少ない企業でも、効果的な広告文案の作成が可能となる。

AIモデルが生成した広告キャッチコピー

「ペルソナAI」は「Revoria Cloud Marketing」の「広告配信」機能と連携し、作成したマーケティングプランを自動で反映する。これにより、マーケティングの企画立案から広告配信、さらには分析・改善までを一気通貫で対応できるとのことだ。

マーケティング活動の対象となる商品情報を登録するだけで、事前データを登録せずに「ペルソナAI」機能を利用可能。データ基盤が整っていない中小企業や、新規市場を開拓する事業でも、初期投資や準備の手間をかけることなく利用を開始できる。