2026年の年頭にあたり、グーグル・クラウド・ジャパン 日本代表の三上智子氏は年頭所感として、以下を発表した。

新年あけましておめでとうございます。 2026年が、皆様にとって実り多き一年となりますことを心より願っています。

昨年10月に代表に就任し、皆様とともに新しい年を迎えられますことを大変嬉しく思います。本日は年頭にあたり、Google Cloudの決意と展望をお伝えいたします。

2026年、AIは協調するパートナーへ

2025年、生成AIは驚異的なスピードで進化を遂げ、私たちの働き方やビジネスの在り方に大きな変革をもたらしました。そして2026年は、AIが単なるツールではなく、組織の一員として機能する協調の時代が本格的に始まります。

これまでのAIが個人のタスクを効率化する存在であったのに対し、これからは複数のAIエージェントが自律的に連携し、部門やシステムを横断して業務を深く理解し、互いに協働するパートナーへと進化します。これにより、従来は不可能であった、より複雑で創造的な業務の遂行が可能になります。

日本のポテンシャルをAIで解き放つ

この歴史的な転換期において、私達はGoogle Cloud が日本社会において果たすべき役割とは何かという問いに向き合ってきました。日本は構造的な課題に直面する一方で、世界をリードする製造業の知見など、計り知れないポテンシャルを秘めています。そして、Google Cloudは、日本のポテンシャルを最大限に引き出し次なる成長へと導く鍵は、AIとクラウド技術だと確信し、その架け橋となるべく、「AI の力でともに創ろう、ワクワクする日本の未来を」という、新たなビジョンを掲げます。

このビジョンには、日本が秘める可能性をテクノロジーの力で開花させ、希望に満ちた未来をお客様、パートナー企業の皆様と共に創造したいという、私たちの強い想いが込められています。

変革を実現する Google Cloud のテクノロジー

この変革の中核を担うのが、Google CloudのGemini Enterprise です。Gemini Enterpriseは、ビジネスにおけるAI活用の起点として、すべての従業員とあらゆるワークフローにAIの力をもたらすよう設計されています。

企業内の様々な業務プロセスに自律的なAIエージェントを展開することで、単なるチャットボットの枠を超え、企業の多様な課題を解決する、包括的で安全かつ統合された AI プラットフォームを提供します。個々のタスク効率化にとどまらず、エージェント同士の連携がプロセス全体の自動化を実現。従業員を単調な作業から解放し、より本質的で価値の高い仕事に集中できるよう支援します。

Gemini Enterpriseの基盤となっているのは、Googleが開発した最先端のGeminiモデルです。2025 年 11 月に発表された最新モデルとなるGemini 3が、Gemini EnterpriseのThe Brains、すなわち頭脳としてシステム全体を動かす中核を担っています。Googleの東京オフィスにあるGoogle DeepMind 研究開発チームが日本語性能の向上にも大きく貢献し、テキストだけでなく、画像、音声、動画を含むあらゆる形式の情報を処理できる優れた性能を発揮します。

さらにGoogle Cloudは、AIエージェントがより効果的に連携し、安全に取引できる未来を見据えています。異なるベンダーやフレームワークで構築されたAIエージェント同士が安全に通信し、情報を交換できるようにするAgent2Agentプロトコル(A2A)など、オープンな技術を通じて、AIが社会基盤として機能するための礎を築いてまいります。

このような高度なAIエージェント社会の実現には、それを支える強力なインフラが不可欠です。Google Cloudは、検索やYouTubeといった世界数十億人のサービスを支える技術をお客様にそのまま提供しています。AIのために独自設計したプロセッサであるTPUから、最新のAIモデル、ネットワーク、セキュリティに至るまで、すべてを垂直統合で提供できることが私たちの最大の強みです。事実、Googleに在籍する研究者が2025年にノーベル物理学賞を受賞したことは、私たちの基礎科学への深いコミットメントが、お客様への価値提供に繋がっていることの証明であると考えています。

また、お客様のセキュリティやデータ主権へのご要望にお応えするため、お客様のニーズに合わせた二つの利用形態を持つGoogle Distributed Cloudというサービスも用意しています。一つは、お客様のオンプレミス環境とGoogle Cloudを常時接続し、クラウドから一元管理を可能にするコネクテッド。もう一つは、外部インターネットから完全に切り離し、最高レベルのセキュリティが求められる金融機関や政府機関のお客様にも安心してご利用いただけるエアギャップドです。

お客様、パートナー様と共に創るイノベーション

私たちのビジョンは、すでに日本を代表するお客様、パートナー様との協業によって、具体的な成果として形になり始めています。

・株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ様には、新しいデジタルバンクの基盤として Google Cloudをご採用いただきました。ミッションクリティカルな金融システムにおける、信頼の証です。

・株式会社野村総合研究所様は、組織の暗黙知を形式知化するための「有識者LLM」をGemini Entepriseを中心に実装し、組織の全体での知見の活用を可能にしています。

・札幌市様では、1万6000人もの職員の方々が利用するコラボレーション基盤としてGoogle Workspaceを全庁導入いただきました。市民サービス向上を加速させる先進的な取り組みです。

・NTTデータ様、KDDI様との戦略的パートナーシップにより、お客様のデータを国内に置いたまま、Google Cloudの最先端AIを安全に活用できる環境の提供を加速させています。

2026年、Google Cloudは、最先端のテクノロジー、日本社会への深いコミットメント、そしてパートナー各社様との強固な連携を基盤に、あらゆる企業の皆様にとって最も信頼されるパートナーであり続けることを、ここにお約束いたします。

本年も、Google Cloud をどうぞよろしくお願い申し上げます。