KDDIは10月28日、グーグル・クラウド・ジャパンとAIサービスの提供を目的とした戦略的協業契約を10月27日に締結したことを発表した。これにより、KDDIは Googleの生成AIモデル「Gemini」やAIアシスタントツール「NotebookLM」などのAIを活用し、コンテンツプロバイダの権利を保護しながら高信頼情報を取得できるサービスを2026年春に提供開始する。

近年はAIによるインターネット上の情報の無断利用が課題となっており、コンテンツが無許可でAIサービスに利用されることで、ジャーナリズムやクリエイティブ産業の持続可能な発展を脅かすとの懸念もある。

KDDIが新たに提供を開始する予定のサービスは、コンテンツプロバイダから許諾を得て提供された信頼性の高い情報をAIが読み込み、利用者一人一人の興味関心に合わせて情報をまとめる。これにより、確かな情報源から知りたい情報を音声や文章で効率よく収集できるようになる。

ユーザベース（NewsPicks Select）、ナターシャ（ナタリー）、カカクコム（価格.com）、晋遊舎（LDK）、レンガ（マンションノート）、コネヒト（mamari）が参画予定。