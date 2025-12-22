マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」が、4タイトルを30％オフ～50％オフのセール価格で販売する「ソフトウェアテスト書籍フェア」を開催している。セール期間は2025年12月31日（水）まで。セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」内のセール特設ページで確認できる。

Tech Book Zone Manatee「ソフトウェアテスト書籍フェア」

『マンガでわかるソフトウェアテスト入門 テスターちゃん』など4タイトルが対象

セール対象となっているのは以下の4タイトル。

『マンガでわかるソフトウェアテスト入門 テスターちゃん Vol.1』

松谷 峰生（著）

割引価格：831円（通常価格1,663円、50％オフ）

松谷 峰生（著）

割引価格：1,164円（通常価格1,663円、30％オフ）

James A. Whittaker（著）、 杉浦清博（訳）

割引価格：2,679円（通常価格3,828円、30％オフ）

Vladimir Khorikov（著）、 須田智之（訳）

割引価格：3,141円（通常価格4,488円、30％オフ）

編集部メモ

「Tech Book Zone Manatee」における、ソフトウェアテスト書籍をテーマとするフェアは今回が初めて。セール対象4タイトルのうち、『マンガでわかるソフトウェアテスト入門 テスターちゃん Vol.2』（シーアンドアール研究所）、『探索的テストの考え方 ソフトウェア開発のテスト設計とテクニック』（マイナビ出版）の2タイトルは、同店舗では初めての値引きとなっている。

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。