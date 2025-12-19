バックオフィスの生産性向上をサポートするLayerXは、同社勤怠管理サービス「バクラク勤怠」において、就業規則を読み込み初期設定を自動生成するAIエージェント機能を12月23日より提供開始する。
機能は設定補助を行うものであり、最終的な設定内容については担当者による確認が必要になるが、今後「有給休暇」以外にもAIが解析できる範囲を拡大する考えだ。
掲載日
