バックオフィスの生産性向上をサポートするLayerXは、同社勤怠管理サービス「バクラク勤怠」において、就業規則を読み込み初期設定を自動生成するAIエージェント機能を12月23日より提供開始する。

同社のバクラクシリーズにおいてバックオフィスに特化したAI機能を提供するバクラクAIエージェント。新たに勤怠管理サービス「バクラク勤怠」に加わるのは、就業規則や運用ルールをアップすることでサービスの初期設定案を自動生成する「AI勤怠初期設定」で、第一弾として"有給休暇の自動付与ルール設定"に対応する。作成と届出が義務付けられる就業規則には、就業時間や休日、賃金や昇給など多くの必要記載事項がある。企業ごとに異なる就業規則や運用ルール(PDFやドキュメントファイル等)をAIエージェントに読み込ませることで、初期設定で負荷が高くなりがちなの"有給休暇の自動付与ルール設定"自動化を提供する。

機能は設定補助を行うものであり、最終的な設定内容については担当者による確認が必要になるが、今後「有給休暇」以外にもAIが解析できる範囲を拡大する考えだ。