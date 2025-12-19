ノーコード業務アプリ開発ツール「kintone」などを提供するサイボウズは10月27日～28日の2日間、幕張メッセ（千葉県 千葉市）で年次イベント「Cybozu Days（サイボウズデイズ）2025」を開催した。2025年は最初の開催から10年目を迎える。

今年のテーマは「ノーコードAI（アイ）ランド」。2024年の「ノーコードランド」から、より"AI"を強調して開催された。なんと、イベントでは大小さまざまな計140社を超えるパートナー企業のブースも出展された。

本稿では大いに盛り上がった同イベントについて、写真をたっぷりと用いて紹介したい。

「ノーコードの夢の島」に入るだけでワクワクが止まらない

イベント当日の朝に海浜幕張駅の改札を抜けると、駅前からすでに「Cybozu Days」の案内が掲出されていた。会場に向かうまでの間にもワクワクが止まらない。なお、この後についつい1000枚近い写真を撮影することになるとは、筆者はまだ知らない。

駅前には大きくイベントの案内が

会場前では、記念撮影をする来場者の姿も見られた。どうやら、ワクワクしているのは筆者だけではなさそうだ。

会場前で記念撮影をする参加者

会場に入ると、受付には大きな風車が。本当にIT企業のイベントに参加しているのか、はたまた遊園地に迷い込んだのか、分からなくなってしまいそうである。

参加者受付

会場内へ続く通路

140以上もの企業ブースがあると「どこから見ようかな」と迷ってしまう人もいるだろう。しかし、心配無用だ。そんなときには、AIが助けてくれる。特設ページから興味・関心や業務の悩みごとを入力すると、AIがおすすめのブースを選択してくれるのだ。

AIが専用プランを立ててくれる

どのブースから見ようか迷ってしまいそうだ

いよいよ開幕、白熱のオープニングライブ

さて、いよいよ開幕の時間。特設ステージではバンドの生演奏によるT. Rexの『20th Century Boy』やダンス、大塚愛の『さくらんぼ』など、圧巻のパフォーマンスが披露された。

メインステージ

ライブ演奏

ダンスによるパフォーマンスも

その後に代表取締役社長の青野慶久氏が登壇し、基調講演を行った。関西電力の理事でIT戦略室長を務める上田晃穂氏との対談は、すでに掲載しているので、そちらも参考にしていただきたい。

サイボウズ 代表取締役社長 青野慶久氏

関西電力 上田晃穂氏との対談

企業ブースにはあの有名お笑いコンビも

140を超える企業ブースでは、効果的なkintone活用法や導入事例が紹介されていた。ミニセミナーを開催しているブースや、豪華なノベルティを用意しているブース、展示にこだわりを感じるブースなどが見られた。

企業ブースのミニセミナーは大盛況だ

着ぐるみが登場するブースも多かった

トヨクモのブースではすゑひろがりずの2人がサービスを紹介

kintoneってどんな香り？きとみちゃんのフォトスポットも登場

会場の一角に、多くの人がカメラを構えるブースがあった。なんと、kintoneのオリジナルキャラクター「きとみちゃん」の部屋を模したフォトスポットが作られていたのだ。筆者も思わずパシャリ。

きとみちゃんのフォトスポット

フォトスポットの隣ではオリジナルポップコーンを販売

kintoneのブースでは「kintoneの香り」を体験できるという興味深い試みが。これは、3つの香りの中から最も「kintoneらしい香り」を選ぶというもの。例えば、「やわらかく甘酸っぱいぽんかんの香りで前向きを表現、凛とした爽快感を与えるライムの香りで責任感を表現」といった具合だ。

kintoneブース

柑橘類とラベンダーを組み合わせた香り

巨大なバルーンのアトラクション「ノーコードライド」は、迷路のようなバルーンの中を何秒でゴールにたどり着けるかを競うゲームだ。中には10秒台でゴールする猛者もいたとのことだ。大人もつい夢中になって全力で体を動かせる。

ノーコードライド

17秒でゴールした参加者もいた

「サイボウズ商店」では、オリジナルのグッズや関連書籍を販売。アパレルなどkintone LOVEをアピールできる商品が盛りだくさんだ。

サイボウズ商店

「ハッピー クリヤマ案内所」では、執行役員の栗山圭太氏らが特設ブースにパートナー企業やブース出展企業を招き、見どころやおすすめを紹介していた。ここでのトーク内容は会場内に設置された複数のスクリーンに生配信されていた。

全国から勝ち上がった企業が集う「kintone AWARD 2025」

「Cybozu Days」の中で注目すべきイベントの一つが、「kintone AWARD」だ。これは、ユーザー各社が独自の活用事例を紹介する「kintone hive」に参加し、全国各地の予選で選ばれたファイナリストによる、いわば"決勝戦"的なイベント。

今年は名古屋、仙台、広島、福岡、大阪、東京でkintone hiveが開催され、多くの企業がkintoneの活用事例や導入時の悩み、改善策などを共有した。

「kintone AWARD」で見事に優勝したのは、関東地区代表で登壇したプロサスだ。同社の事例も過去に紹介しているので、ぜひ確認してほしい。

kintone AWARDの登壇者

kintone AWARD 2024のファイナリストが審査員を務めた

プロサスが見事に優勝

プロサス 小田凪波氏、黒田章太氏

2026年「Cybozu Days」は、同じく幕張メッセで11月12日～13日に開催予定だ。今年参加できなかったという人も、ぜひ来年は現地でこの熱狂を感じてほしい。