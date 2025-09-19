GoogleのChromeバイスプレジデントを務めるParisa Tabriz氏は9月18日(現地時間)、「Chrome: The browser you love, reimagined with AI」において、Google Chromeに複数のAI機能を搭載したと発表した。GeminiをバックボーンとするこれらAI機能により、Webイノベーションの新時代を築く方針を打ち出している。

Chrome: The browser you love, reimagined with AI

Gemini in Chrome：AIアシスタントがWebを理解し、能動的体験を提供

ChromeにAIブラウジングアシスタント「Gemini in Chrome」が登場した。これはChromeに直接組み込まれたAIアシスタント機能で、現在表示しているタブのコンテンツとURLを収集し、プロンプトに従った処理を行う。表示していないタブのコンテンツ情報も使用する可能性があるという。

この機能はGoogleドキュメントやGoogleカレンダーなど他のGoogleサービスとも連携が可能だ。これにより、Webブラウザが単なる表示ツールではなく、作業全体を統合的に支援する存在へと変化する可能性がある。

Gemini in Chromeのプロンプト入力画面 出典：Google

Gemini in Chromeはすでに提供を開始している。ただし、段階的な展開の対象となっており、アップデート後にすぐに利用できるわけではない。また次の制約があり、日本からはまだ利用することができない。

18歳以上で米国に在住している

MacまたはWindowsコンピュータでChromeを実行している

Chromeにログインしている(シークレットモードでは利用できない)

Chromeの言語が英語に設定されている

同機能はさらなる拡張が予定されている。より高度なAIエージェント機能が開発中で、実装されるとAIアシスタントは商品の注文など、複数ステップで構成されるタスクを最初から最後まで自動実行することが可能になるとのこと。

AIモード：継続したコンテキストで快適なWebブラウジングを提供する

もう1つの新機能は、「AIモード」だ。複雑な質問や複数の要素を含む検索をアドレスバーから直接指示できるようになる。Webページの内容に応じた検索候補も提示され、商品購入時には関連情報へのアクセスが容易になる(関連記事：「Google検索のAIモードがもたらすデメリットとは | TECH+（テックプラス）」)。

AIモードは9月後半に米国での展開が予定されている。英語の検索クエリからサポートを開始し、今後数週間かけて多くの国および言語に拡大していく予定とのこと。

この他、AIを活用した安全性の強化も進められている。自動入力機能における認証情報の安全な入力、未知の詐欺サイトの遮断、漏洩パスワードやスパム通知の解決支援、プライバシーに関する判断の簡素化などがあり、すでにAndroid版Chromeでは詐欺的通知が1日あたり約30億件減少したとされる。

Googleは今後もAI開発を継続し、ユーザーの行動やニーズに適応する知的パートナーとしてChromeを進化させる方針を示している。