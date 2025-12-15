ソフトバンクは、法人向け音声サービス「SmartCalling」(スマートコーリング)を12月15日に提供開始。クラウドPBXやクラウドCTIと接続可能なワイヤレス外線サービスで、回線や設備が不要としている。

「SmartCalling」は、物理的な電話回線や外線ゲートウェイを設置することなく、クラウドPBXやクラウドCTIと接続できるワイヤレス外線サービス。ネットワーク回線や電話設備の敷設を行わずに導入できるとしている。

提供するのは「クラウドPBXセットプラン」と「CTI接続プラン」の2種類。「クラウドPBXセットプラン」は、ソフトバンクのクラウドPBX「ConnecTalk」と接続するもので、従来の構成で必要だった物理的な電話回線や外線ゲートウェイが不要となり、FMCワイヤレス構成が可能になるという。

「CTI接続プラン」は、CTI(Computer Telephony Integration)サービスと接続するプランで、従来の構成で必要だった構内のハードウェアデバイスが不要となり、CTIのフルクラウド構成が可能になるという。サービス開始時点では「Genesys Cloud CX」に対応する。